Shira Haas, la premiada actriz israelí, fue diagnosticada con un cáncer de riñón a los 3 años, del que se recuperó dos años después, tras recibir una serie de tratamientos de fuerte impacto.

En una nota publicada por la revista Flaunt, la actriz declaró sobre su lucha con la enfermedad: “Definitivamente es parte de mí, quiero decir, no recuerdo mi vida antes. No es como si me hubiese pasado de grande y pudiera pensar en el antes y el después… realmente fue mi punto de partida en la vida”.

Nacida el 11 de mayo de 1995 en Tel Aviv, comenzó su labor artística a los 14 años participando en obras en el teatro Cameri, y en 2013 debutó en televisión, habiendo recientemente protagonizado el programa israelí “Shtisel”, la serie de Netflix “Unorthodox” y, más recientemente, la película “Asia”, el drama israelí por el cual fue premiada como la Mejor Actriz Internacional en el Festival de Cine de Tribeca 2020. También recibió el Premio Ofir, otorgado por la Academia Israelí de Cine y Televisión a la Mejor Actriz de Reparto.

En “Asia”, Shira Haas interpreta a un personaje que sufre una enfermedad terminal no especificada, y la actriz declaró que su batalla personal contra el cáncer la ayudó a representarlo.

Respecto a la pandemia del Covid 19, afirmó: “Tuve días mejores y peores, pero no me lo tomé demasiado a pecho, porque tenía la creencia de que pasaría. Incluso cuando pasamos el momento más difícil en Israel, siempre tuve la esperanza y la creencia de que pasará. Tal vez sea este entendimiento de que es este momento, y es horrible, pero no es toda la vida, y pasará, es como si tuvieras un mal día, no una mala vida, y tal vez eso sea parte de lo que yo soy y por lo que he pasado”.