¿La advertencia mas grave a Israel? GANTZ aprueba la llamada de Atención de Biden, el Likud dice es Víctima de Noticias Falsas

“Como muchos fuertes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Y me preocupa que lo entiendan bien”, dijo Biden a los periodistas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Raleigh-Durham. “No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro”.

También dijo enfáticamente que Netanyahu no sería invitado a la Casa Blanca en el “corto plazo”.

“Con suerte, el primer ministro actuará de manera que pueda intentar llegar a un compromiso genuino, pero eso está por verse”, dijo Biden, enfatizando la palabra “genuino”.

Benny Gantz, líder del partido opositor Unidad Nacional, calificó los comentarios de Biden como “una llamada de atención urgente al gobierno israelí”, y agregó: “Dañar las relaciones con Estados Unidos, nuestro mejor amigo y aliado más importante, es un [desastre] estratégico. ].”

Y además insto a Netanyahu a garantizar que el equipo negociador del Likud en las conversaciones organizadas por el presidente Isaac Herzog actúe de manera responsable para asegurar un compromiso sobre reforma judicial “para corregir la situación y preservar la democracia israelí”.

y le pidio a “comportarse responsablemente” y anunciar de inmediato la revocación de la destitución de Gallant, además de despojar al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de las autoridades del Ministerio de Defensa que le otorgaron sobre asuntos civiles en Cisjordania, otro tema que ha desatado la ira de Washington.

Además, Gantz pidió a Netanyahu que “no permita el alboroto del ministro [de Seguridad Nacional] [Itamar] Ben Gvir”, indicando que se opone a la presencia y conducta del legislador de extrema derecha como miembro del gabinete.

Miki Zohar, un ministro del Likud, respondió a los comentarios del presidente de EE. UU. tuiteando que Biden había “sido víctima de noticias falsas que se han difundido en Israel contra nuestra reforma legal justificada”. Luego borró el tuit “por respeto a nuestra importante relación con nuestro mayor aliado, Estados Unidos”. El lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, llegó a decir que la legislación presentada por la coalición de Netanyahu “va en contra de toda la idea de controles y equilibrios”.

Cuando se le planteo a Biden si estaba invitando al primer ministro Netanyahu a la Casa Blanca, el presidente respondió con un firme “no”, y agregó que “no en el corto plazo”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, había sido presionado repetidamente sobre el asunto durante un bombardeo mediático el martes.

“Estoy seguro de que vendrá relativamente pronto”, dijo Nides a la Radio del Ejército de Israel. “Supongo que después de Pesaj, obviamente aún no se ha fijado una fecha. No hay duda de que vendrá y se reunirá con [el presidente estadounidense Joe] Biden. Se verán personalmente, estoy seguro, muy pronto. Sin lugar a dudas, vendrá a la Casa Blanca tan pronto como se puedan coordinar sus horarios”.

Aparentemente descontento con la imagen de una visita inminente que dibujaban los informes de los medios, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca emitió un comunicado que buscaba reducir las expectativas: “Como dijo el embajador Nides, no hay ningún plan para que el primer ministro Netanyahu visite Washington. Los líderes israelíes tienen una larga tradición de visitar Washington, y el primer ministro Netanyahu probablemente lo visitará en algún momento.