Altos cargos de organizaciones judías estadounidenses han ofrecido a la Agencia Judía desplegar sus guardias de seguridad en la sección de oración igualitaria del Muro Occidental, ya que las autoridades israelíes no han conseguido minimizar eficazmente la violencia en la plaza.

El lunes tuvo lugar un intenso debate en el acto de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía en Jerusalén. Organizaciones judías estadounidenses de tendencia y liberales han estado instando al BOG a votar sobre una propuesta para reforzar la seguridad en Ezrat Israel, la sección de oración igualitaria en el Kotel en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El debate está relacionado con el servicio de oración del pasado Rosh Chodesh (mes nuevo) en la sección de oración igualitaria, en el que jóvenes haredi (ultraortodoxos) se mostraron físicamente violentos con los judíos reformistas y conservadores en un servicio de bar mitzvah, y uno de ellos se sonó la nariz en una página arrancada de un dvdur (libro de oración) conservador segundos antes del enfrentamiento.

Al menos uno de estos manifestantes violentos es supuestamente el hijo de un MK haredi, afiliado al partido político Eretz Hakodesh del Congreso Sionista Mundial (WZC). Decenas de niños y adolescentes con silbatos llamaron “cristiano” y “nazi” al chico del bar mitzvah.

¿Intervendrá la Agencia Judía?

Dov Ben Shimon, director general de la Jewish Federation of Greater MetroWest NJ, que participó en la discusión, tuiteó el martes que: “Tal vez sea el momento de decir claramente y con sinceridad que si el gobierno israelí no puede o no quiere proteger a los judíos en el lugar más sagrado, el Kotel, entonces tal vez haya que colocar allí equipos de seguridad”.

“Ya que cada súplica, negociación, acuerdo y expectativa razonable parece estar equivocada o anulada, tal vez deberíamos trabajar para asegurar que las familias judías no tengan miedo de la violencia y el acoso en el Muro Occidental”, dijo. “Después de todo, si defendemos la vida judía en Europa y en todo el mundo, seguramente deberíamos comprometernos a proteger a los judíos en Jerusalén también”.

Ben Shimon dijo el martes a The Jerusalem Post que “está claro que es necesario un diálogo renovado y mejorado con las autoridades de seguridad para que ningún judío tenga que tener miedo mientras esté en el Kotel”.

“Hay formas de ser creativos y reflexivos sobre cómo negociar la seguridad judía”, dijo el director general de la federación. “Si como pueblo judío exigimos seguridad en países como Europa y otros, podemos llegar a un acuerdo medible con las autoridades israelíes. Es vergonzoso que las familias judías estén indefensas cuando vienen a rezar al Kotel”.

La respuesta ortodoxa

Otros participantes han culpado al rabino Pesach Lerner, jefe del partido Eretz Hakodesh, que estaba en la reunión del BOG, de “promover la violencia y el odio” en el Kotel. Lerner negó esta afirmación, diciendo que su partido no tuvo nada que ver con la manifestación de hace dos semanas.

Un miembro ortodoxo de la junta preguntó ayer fuera de la discusión: “¿En qué mundo crecieron estos jóvenes haredi? Recuerdo haber crecido en el seno de la única familia ortodoxa de nuestro barrio y se nos enseñó a amar a todos los judíos sin importar su afiliación. ¿Qué están aprendiendo estos chicos haredi para que actúen con tanta violencia?”.

Otros líderes ortodoxos se declararon “sorprendidos” cuando escucharon del presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista (URJ), el rabino Rick Jacobs, que en los últimos años ha habido continuos incidentes violentos en la sección de oración igualitaria. “No tenía ni idea de que hubiera tantos incidentes violentos en Ezrat Israel. Estoy sorprendido por el chillul hashem (profanación del nombre de Dios)”, dijo uno de ellos.

Pero otros líderes judíos ortodoxos dijeron durante el debate que, aunque están en contra de la violencia en el Kotel, no estarán de acuerdo en votar una declaración que pida al gobierno israelí que cumpla plenamente su acuerdo anterior (que fue cancelado posteriormente), y aplique el compromiso del Kotel. Hicieron hincapié en la necesidad de seguridad en el Muro, pero subrayaron que no estarán de acuerdo con ninguna promoción del compromiso del Kotel.

Importante para las relaciones entre Israel y la diáspora

“No hay nada que nos importe más a mí y a mi socio, el presidente y director general Eric Fingerhut, que la fortaleza de las relaciones entre Israel y la diáspora y el Derech Eretz (comportamiento adecuado), es decir, el respeto a todos los judíos y a la forma en que decidan rendir culto”, declaró el martes al Post la presidenta de las Federaciones Judías de Norteamérica, Julie Platt.

“Estas dos cuestiones van de la mano”, dijo. “La posibilidad de que alguien rece cuando los arreglos se hicieron y el espacio utilizado fue todo con permiso; ser tratado con respeto y que su forma de culto sea respetada”.

“Eso habla de un respeto global por las corrientes del judaísmo, así que no es sólo un respeto por el pluralismo”, dijo Platt. “Ese es el tejido del judaísmo y de la comunidad judía de Norteamérica, a la que represento como presidente de la JFNA. También habla del respeto y el honor que se rinde a las corrientes del judaísmo que están aquí en Israel, donde me dirijo a ustedes”.

“Es para nosotros, los judíos de la diáspora: lo que deseamos en la diáspora” – que es, según Platt, que las familias judías de todo el mundo “pongan sus recursos para traer a su mishpachah (familia); sus padres, abuelos e hijos, para celebrar una simchah [ocasión alegre] con significado – [como] un Bar y Bat Mitzvah – en Israel. Pero que se interrumpa, se interpone en el camino del tipo de sionismo que estamos tratando de crear para Israel y la diáspora”.

Platt explicó que los sucesos negativos que tuvieron lugar en el Kotel fueron los que “nos hicieron querer plantear esto”. Ella habló el lunes sobre este tema en el BOG, con gran pasión.

“Eso es lo que me hizo querer hablar frente a la Junta de Gobernadores, para entender que el objetivo final es la fuerza del sionismo y la fuerza de las relaciones entre Israel y la diáspora. Y que esto es un obstáculo para esta conexión”, dijo.

“Nuestro sueño y deseo es que más familias quieran venir [a Israel] y celebrar sus smachot (acontecimientos alegres) y que el gobierno de Israel proteja su seguridad y su capacidad de rezar”.

Platt añadió que “más tarde hoy [martes], en nuestra sesión plenaria de clausura, se presentará una resolución que… hablará de muchas de las cosas que hemos debatido”. Además, la resolución abordará la necesidad de “educar al público israelí en cuanto a la significación o la importancia no sólo de esa seguridad [para los judíos en el Kotel], sino del respeto a quienes rezan en ese espacio”.