La Biblioteca Nacional de Israel y Nuestra Historia Judía firman un memorando de entendimiento para lanzar un proyecto emblemático de narración de historias.

"Nuestra Historia Judía" debuta con 1000 voces, impulsadas por IA conversacional, y se conservará en la Biblioteca Nacional de Israel. En 2026, se realizará una gira narrativa por Estados Unidos. Por:
- - | Visto 176 veces

El jueves 14 de agosto, la Biblioteca Nacional de Israel (BNI) y Nuestra Historia Judía firmaron formalmente un Memorando de Entendimiento para lanzar una ambiciosa iniciativa que comienza con la grabación y preservación de 1000 narraciones en primera persona del mosaico que constituye la sociedad israelí.

Estas voces se sumarán a la rica colección de historias orales de la BNI, que incluye narraciones grabadas, grabaciones etnográficas y grabaciones de otros archivos de historia oral relacionados.

La base del proyecto es la aplicación móvil Nuestra Historia Judía, una forma completamente nueva de recopilar historias personales. La plataforma integra inteligencia artificial conversacional bilingüe (hebreo e inglés) para que los participantes compartan sus historias y las futuras generaciones interactúen interactivamente con las voces grabadas, formulando preguntas y recibiendo respuestas en tiempo real. A medida que el recurso crezca, se añadirán otros idiomas para ampliar el acceso a las comunidades judías de todo el mundo.


“Nuestra Historia Judía es un archivo vivo”, afirmó Stephen D. Smith, cofundador de Nuestra Historia Judía y director emérito de la Fundación Shoah de la USC. Al combinar la intimidad de la historia oral con la accesibilidad de la IA, garantizamos que las voces judías no solo se preserven, sino que las generaciones futuras también puedan interactuar con ellas.

“Como Biblioteca del Estado de Israel y del pueblo judío en todo el mundo, nos comprometemos a preservar no solo la palabra escrita, sino también las voces vivas”, declaró Oren Weinberg, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional de Israel. “Esta colaboración garantiza que las historias de hoy se salvaguarden para el futuro, empleando las herramientas más avanzadas disponibles”.

La alianza combina la gestión del patrimonio cultural judío por parte de la Biblioteca Nacional de Israel (NLI) con la innovación de Our Jewish Story en la historia oral impulsada por IA, reinventando cómo se preserva y comparte la memoria para las generaciones futuras.

El lanzamiento en la NLI marca el inicio de un esfuerzo global más amplio. En 2026, Our Jewish Story emprenderá un viaje por carretera a través de Estados Unidos, recopilando historias de las comunidades judías de todo el país. Esta iniciativa itinerante acercará el poder de la narración interactiva directamente a las comunidades, garantizando que sus voces se integren en una narrativa global de identidad, resiliencia, conexión y continuidad. Quienes estén interesados ​​en compartir su historia pueden contactar a Our Jewish Story en: https://ourjewishstory.org.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Flores: Hojeando la bellísima colección de la nueva exposici...
Nuevo Mundo Israelita ha sido incorporado a la Biblioteca Na...
La historia de la comunidad judía de México será preservada ...
“101 tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel” Gana el 74...