Al final de una velada bastante normal, Idan Ben Zeno se fue a dormir con su esposa a su lado. Cuando se despertó para ir al baño, nunca imaginó los turbulentos acontecimientos que llevarían a la cirugía de emergencia en Hadassah que lo salvaría de la parálisis.

“Me levanté en medio de la noche para ir al baño, lo cual no es inusual ni fuera de lo común”, dice. “Me sentí muy mareado y en el baño ya podía ver negro en mis ojos. Logré llamar a mi esposa Galit, que casualmente estaba despierta porque sin querer le toqué la pierna cuando me levanté. Eso fue lo que salvó la situación ya que ella inmediatamente acudió en mi ayuda. Perdí el conocimiento. Cuando me recuperé, me encontré en un charco de sangre. Galit estaba encima de mí, intentando despertarme y animándome a levantarme. Caí con las manos hacia adelante, se bloquearon debajo de todo mi cuerpo y el marco de la puerta me rodeó por ambos lados. Intento mover mi cuerpo y no sentía ninguna sensación en mis manos ni en mis piernas. Fue súper extraño, un sentimiento que nunca había experimentado. En ese momento todavía no estaba nervioso, pero definitivamente no podía moverme.

Galit sacó mis manos y logró arrastrarme un poco, y después de unos minutos, volvió la sensación en mis piernas. Mis manos quedaron paralizadas y pasó un tiempo antes de que me llevaran al hospital porque la situación era complicada”.

Idan, de 38 años, que produce eventos con globos para organizaciones e instituciones, comprendió que su situación no era sencilla. “Cuando llegué a Hadassah Ein Kerem, comencé a darme cuenta de que me había metido en problemas, pero sentí que Dios me amaba. El personal me rodeó y comenzó a suturar mi cráneo, que se había abierto por la caída.

Después de quejarme de dolor, debilidad y parálisis en mis manos y piernas, el Dr. Muhammad Shahwan, especialista ortopédico en cirugía de columna, evaluó la situación y lo que estaba pasando. Rápidamente me refirió para pruebas de imagen y cuando salí de la resonancia, comenzaron a prepararme para la cirugía”.

El Dr. Ohad Einav, especialista en cirugía ortopédica con experiencia en cirugía compleja de la columna, traumatismos de la columna y cirugía degenerativa de la columna, que fue llamado para participar en la cirugía, dijo: “Idan vino a nosotros con una conmoción cerebral y un informe de una sensación de parálisis que se presentó repetidamente en sus brazos y piernas. Durante la evacuación en ambulancia, recuperó sus habilidades motoras en las piernas pero no en los brazos. Se sintió paralizado; no podía abrir y enderezar los dedos ni mover la muñeca y el codo”.

Una tomografía computarizada del cuello mostró estenosis de la columna cervical en las vértebras superiores. Cuando también se le realizó una resonancia magnética, se le diagnosticó una lesión de la médula espinal alrededor de esas vértebras y una inflamación de la médula espinal. El Dr. Josh Schroeder, director de la Unidad de Cirugía de la Columna Vertebral, decidió que dos cirujanos experimentados realizarían la cirugía debido a la complejidad de la operación, por lo que me uní al Dr. Shahwan para ayudar. Con los anestesiólogos Dr. Wladyslaw Ozerki y Dr. Haitam Mesmer, realizamos un procedimiento para liberar el canal espinal y reparar las vértebras donde estaba la lesión”.

El Dr. Shahwan enfatiza que el tiempo es crítico en tales casos. “En Hadassah, en la Unidad de Columna Vertebral, somos líderes en realizar cirugías de lesiones de la médula espinal lo antes posible para permitir que la médula espinal se recupere al máximo después de la lesión. Junto con la inmediatez, es importante el trabajo en equipo para lograr los máximos resultados”.

Idan, que se está recuperando de una cirugía en Hadassah Ein Kerem, no oculta su entusiasmo por los exitosos resultados de la operación. “Justo antes de que me durmieran, el Dr. Shahwan me explicó lo que harían. Se mostró tranquilo y confiado pero destacó que se trata de una operación muy delicada. Decidí que no tenía miedo y confié en esta persona increíble y profesional que estaba frente a mí. Me quedé dormido sin ningún miedo”, afirma. “Cuando desperté, agradecí a Dios, a los cirujanos de la unidad de cirugía de columna y a todas las personas en el quirófano que fueron parte de lo que sucedió allí. ¡Estoy vivo! Camino, muevo los dedos y uso las palmas, y nada de esto puede darse por sentado. Podría haberme quedado paralizado hoy si los expertos de Hadassah no hubieran actuado con rapidez y con la mayor gentileza y sensibilidad en el quirófano. Cada día que pasa me doy cuenta de que podría haber estado en un lugar completamente diferente si no hubiera venido aquí”.

Idan, residente del barrio Gilo de Jerusalén, dirige su negocio de globos desde hace casi una década. Antes de su accidente esperaba estar ocupado construyendo arcos de globos para Rosh Hashaná en todas las escuelas de la ciudad. “Tengo cinco hijos. Tengo que volver a trabajar y, sobre todo, debo volver a hacer feliz a la gente con mis globos. Esta es mi esencia; Soy una persona viva, feliz y llena de acción”.

“A los cirujanos y a todo el personal de Hadassah, no sé cómo podría agradecerles lo suficiente. Cada palabra es incomparable con lo que hiciste por mí. Me devolviste la vida que conocía antes”.