El primer supermercado kosher del Golfo Arábigo abrió en Dubai este lunes por la noche, atendiendo a la incipiente comunidad judía del emirato.

Rimon, que significa granada en hebreo, fue inaugurado oficialmente por el rabino Levi Duchman de Emiratos Árabes Unidos en el área de Al Wasl de Dubai.

Kosher food is essential for Jewish life, no matter where you live!

Opening Dubai’s first Kosher Supermarket is a project that will make it much easier for Jewish families to come live and visit the UAE!

A BIG thank you to those who helped us make this project happen. pic.twitter.com/MfFHMiaLh8

December 13, 2022