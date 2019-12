Diario Judío México - El rabino Levin, líder del espacio político que conduce la AMIA, se refirió a la relación de la comunidad judía con el actual Gobierno y, en diálogo con la Agencia AJN, aseguró que la querella contra la vicepresidenta se debe “anular”.

Agencia AJN.- A dos semanas de haberse iniciado el Gobierno de Alberto Fernández, y con Cristina Fernández de Kirchner ocupando ahora el cargo de vicepresidenta, la comunidad judía argentina debate si fue la decisión correcta haberse sumado a la querella contra la ex presidenta en la causa que investiga el Memorándum con Irán.

El rabino Samuel Levin, líder político del Bloque Unido Religioso (BUR), que preside la actual conducción de la AMIA, afirmó a la Agencia AJN: “Nosotros no nos peleamos con el Gobierno. Si tenemos algo que señalar, vamos personalmente y expresamos nuestras inquietudes”.

En ese sentido, Levin corrió el velo que había sobre el tema y se refirió a la querella impulsada por la DAIA a raíz de la denuncia que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman: “Nuestras formas no implican hacer publicaciones (en los medios) o hacer querellas. Nuestra forma es que, si tenemos un problema con el gobierno, directamente tratamos con él. La querella no es la forma”.

Y para dejar clara su posición, destacó que la querella contra la vicepresidenta se debería “anular”.

Levin, rabino de la Yeshiva Hafetz Jaim, recuerda siempre que la Torá dice “no se debe ir contra los reyes” y por eso reafirmó: “Nuestra política siempre fue no pelearnos con el Gobierno. No discutir con el Gobierno. Siempre buscar la forma de estar bien con el Gobierno. No tenemos que estar bajo el Gobierno, pero estamos bien con el Gobierno y vamos a estar bien con todos los gobiernos que hay en Argentina”.

“Estamos en Argentina, respetamos la voluntad de los votantes y vamos a respetar a todos los dirigentes del país. Nunca hablamos en contra de ellos. Nosotros respetamos la voluntad del país”, agregó.

El debate se viene instalando desde hace tiempo en la comunidad judía. La Agencia AJN tomó conocimiento sobre una importante reunión de ex presidentes de la DAIA, donde se trató si se debía continuar o no con la querella contra Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum.

Desde la DAIA, incluso algunos dirigentes actuales critican que una decisión de tal envergadura haya sido tomada por unas pocas personas, y no por una asamblea.

No es la primera vez que este tema trae debates internos, luego de que le costara el cargo como presidente de la AMIA a Agustín Zbar, que sorpresivamente había pedido a la DAIA que se retirara de la causa.

Lo cierto es que ayer el tribunal Oral Federal 8 decidió anular la prisión preventiva contra Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum, y por el momento no se escucharon en las instituciones centrales de la comunidad judía críticas a ese fallo.