La Cruz Roja recibe las coordenadas del cuerpo de Hadar Goldin

El ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, anunció que había proporcionado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) coordenadas y mapas que señalan la ubicación de los restos del soldado israelí Hadar Goldin, capturado durante la Guerra de Gaza de 2014.

La medida, reportada a través de medios de comunicación y redes sociales palestinos, representa un posible avance en los esfuerzos por recuperar uno de los restos israelíes retenidos durante más tiempo, en medio de las negociaciones de alto el fuego y la repatriación de rehenes.

Goldin, teniente de 23 años de la Brigada de élite Givati ​​de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), murió el 1 de agosto de 2014 durante la Operación Margen Protector, apenas dos horas después del inicio de un alto el fuego humanitario mediado por la ONU y Estados Unidos en Rafah, al sur de Gaza.

Terroristas de Hamás salieron de un túnel, emboscaron a una patrulla israelí, mataron a dos soldados (el mayor Benaya Sarel y el sargento Liel Gidoni) y arrastraron el cuerpo de Goldin de vuelta al subsuelo. Las FDI inicialmente lo dieron por secuestrado vivo, pero posteriormente lo declararon muerto basándose en información de inteligencia y en los escasos restos (tejidos de ropa) encontrados en el túnel.

Hamás ha utilizado su cuerpo como moneda de cambio desde entonces, negando la confirmación de su muerte y utilizándolo en negociaciones estancadas.

La familia Goldin, compuesta por sus padres Leah y Simcha, y sus hermanos, entre ellos su hermano gemelo Tzur, ha realizado una campaña incansable durante más de 11 años, marcando hitos como el día 4000 de cautiverio en julio de 2025.

Leah Goldin, ingeniera de software convertida en activista, se ha reunido con líderes mundiales, incluyendo acompañar al presidente Isaac Herzog a un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en julio de 2023, donde recibió una ovación de pie.

La familia creó la Fundación Hadar Goldin para honrar su memoria como patriota, artista, poeta y humanitario, a la vez que presiona a la ONU y al CICR para que intervengan en virtud de las Convenciones de Ginebra, que exigen un trato respetuoso a los combatientes caídos.

En julio de 2023, visitaron Ginebra para instar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y al Vicepresidente del CICR, Gilles Carbonnier, a actuar, haciendo hincapié en las violaciones de Hamás. Este acontecimiento se produce en el contexto del alto el fuego en Gaza de octubre de 2025, que puso fin a casi dos años de intensos combates tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En virtud del acuerdo negociado por Estados Unidos, los 20 rehenes vivos restantes fueron liberados el 13 de octubre de 2025, seguido de la devolución gradual de los restos de 28 cautivos fallecidos a través de la Cruz Roja. Entre las transferencias recientes se incluyen dos ataúdes no identificados el 21 de octubre de 2025, entregados en el cruce de Kerem Shalom gracias a la mediación egipcia, cuya identificación está en curso.

Sin embargo, 13 restos, incluidos los de Goldin, los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, aún se encuentran en poder de Hamás.

La entrega de las coordenadas de Goldin podría facilitar una operación de recuperación específica, posiblemente independiente de las conversaciones más amplias, aunque las autoridades israelíes aún no han confirmado la recepción ni los próximos pasos.

Leah Goldin ha insistido durante mucho tiempo en incluir a los rehenes anteriores al 7 de octubre en cualquier acuerdo, declarando en julio de 2025: «Esta guerra nació hace 11 años, cuando se decidió dejar rehenes en Gaza». Hamás ha publicado ocasionalmente material mediático provocativo, como un vídeo de 2023 del secuestro de Goldin y fotos de su rifle Tavor, descrito por Jerusalén como guerra psicológica. El CICR, mediador neutral en estos intercambios, ha facilitado retornos anteriores, pero ha recibido críticas por su limitada actuación con respecto a Goldin y Shaul.

A medida que el alto el fuego se acerca a su vencimiento, este gesto podría indicar la voluntad de Hamás de resolver los casos históricos, aunque los expertos advierten que podría estar vinculado a las demandas de liberación de prisioneros palestinos o ayuda para la reconstrucción.

Para los Goldin, es una leve esperanza después de años de dolor. Leah comentó en una entrevista de 2023: “Seguimos sonriendo, viviendo nuestras vidas con todo el dolor”.