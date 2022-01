Masa Israel Journey, fundado por el Gobierno de Israel y la Agencia Judía, organizó su Cumbre de Liderazgo Masa Wilf de cinco días, financiada por Wilf Family Foundations, para los participantes post universitarios seleccionados de Masa. Los participantes que asistieron fueron seleccionados entre cientos que solicitaron unirse al evento de liderazgo. El evento se llevó a cabo en las afueras de Jerusalén desde el domingo 26 de diciembre hasta el jueves 30 de diciembre.



Una cohorte selecta de 140 participantes de Masa se reunió para el seminario intensivo de capacitación de cinco días, dedicado a desarrollar sus capacidades de liderazgo y empoderarlos para convertirse en agentes de cambio dentro de Israel, sus comunidades y más allá. Los participantes de la Cumbre estuvieron activamente en sesiones de grupo completo, actividades y talleres que abrieron oportunidades de liderazgo para el "aquí y ahora" de la Cumbre misma. Fueron expuestos al marco de Liderazgo, desarrollado por la Escuela Kennedy de Harvard. Como parte de su trabajo de diagnóstico, la Cumbre incluyó una variedad de visitas de exposición en las áreas de Jerusalén y Tel Aviv y sus alrededores, explorando los desafíos y oportunidades contemporáneos en la sociedad israelí.

La Cumbre de Liderazgo de Masa Wilf tuvo su tasa de registro más alta hasta la fecha, reuniendo a 140 participantes de los Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos, Chile, Francia, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá y muchos más.

Al observar el futuro de estos participantes, vemos que el 36 % de todos en Masa sirven en juntas ejecutivas y comités judíos, y el 61 % de ellos se definen a sí mismos como líderes.

"La Cumbre de Liderazgo de Masa Wilf no es una convocatoria ordinaria", dijo el CEO de Masa, Ofer Gutman. "Este extenso programa reúne a algunas de las mentes más brillantes y curiosas de todo el mundo que provienen de diferentes programas de Masa para avanzar en una misión crucial. Aquí está el futuro del liderazgo judío mundial, todo en un solo lugar. Nuestros datos muestran que el 13% de todos los alumnos de Masa se convierten en profesionales judíos y, entre ellos, el 71% se define a sí mismo como líder judío".

Tori Greene de Miami, FL, valora todas las oportunidades de aprender y adquirir perspectiva. Su viaje para capacitar a las personas para que diseñen sus propios estilos de vida judíos inspirados e impulsados por valores la ha llevado a buscar capacitación rabínica en el Hebrew Union College, complementando su liderazgo y habilidades de gestión innova doras con toda la profundidad de la sabiduría judía.

"Voy a estar pensando en la Cumbre Wilf de Liderazgo por el resto de mi vida; especialmente las sagradas palabras de despedida de uno de mis facilitadores. Esos cuatro días me recordaron que, si bien el desafío de pensar de manera diferente puede ser frustrante, es muy necesario mientras sigo esforzándome por ser lo mejor de mí mismo".

Sarah Mali, vicepresidenta y jefa del Centro de liderazgo e impacto de Masa, dijo: "Presentamos a nuestros participantes la idea de que todos pueden ejercer el liderazgo, que el liderazgo es un músculo, que no depende de su posición de autoridad, y al introducir a nuestros participantes a los desafíos que enfrenta el mundo judío. Les brindamos la mentalidad y el conjunto de herramientas para poder avanzar en esos desafíos para que cuando regresen a casa, ambos estén equipados con el entendimiento de que pueden ejercer el liderazgo y con las herramientas para poder hacer cosas buenas para avanzar. la mejora en torno a los problemas que les preocupan". Y agregó: "El liderazgo adaptativo ayuda a las personas y las organizaciones a adaptarse y tener éxito en entornos desafiantes, al adoptar la innovación y la experimentación, y aumenta la capacidad de asumir el proceso de cambio gradual pero significativo".



Al reflexionar sobre la Cumbre, un miembro dijo: "No sabía qué esperar cuando llegué a Jerusalén para la Cumbre de Liderazgo de Masa Wilf. Esperaba una conferencia de rutina sobre lo que se debe y no se debe hacer en el liderazgo. Me sorprendió descubrir que nunca podría haber esperado que esta fuera a ser la experiencia más transformadora y única en mi tiempo en Israel hasta el momento. A diferencia de una conferencia de rutina, a todos nos sacaron por completo de nuestra zona de confort al tener total autonomía en la forma en que nos conducíamos en actividades, entornos grupales y presentaciones. A todos se nos dio la oportunidad de ejercer el Liderazgo Adaptativo de la forma que individualmente consideramos adecuada. Fue un desafío y, a veces, una confrontación, ya que estábamos en situaciones en las que enfrontábamos muchas dudas e incomodidad y no teníamos más remedio que encontrar dentro de nosotros mismos para superarlo. Esta experiencia resultó transformadora para mi confianza en mí misma y para mi amor por Israel".

Actualmente, hay más de 8,000 participantes de Masa en Israel que son parte de experiencias educativas a largo plazo, y se espera que lleguen miles más a finales de la programación anual.

Acerca de Masa Israel Journey: Masa Israel Journey es la mayor experiencia educativa inmersiva a largo plazo para adultos jóvenes de 16 a 35 años. En sus programas que van de dos meses a un año, Masa ofrece un viaje auténtico, sin mediación y desafiante a la sociedad, la cultura, la política y la his¬toria de Israel, y actúa como el mayor proveedor para que los judíos del mundo accedan a las mejores empresas, empresas sociales y empresas israelíes. instituciones académicas. Desde su fundación en 2004 por la Agencia Judía y el gobierno de Israel, Masa ha servido a más de 170.000 jóvenes de más de 60 países.