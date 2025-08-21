La diva del Art Decó, Tamara de Lempicka, llega al Museo Judío de Buenos Aires con sus retratos más icónicos

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Detrás de esta mujer de muchísimo carácter y de rostro inmaculado, de sus retratos tan perfectos, coloridos y refinados, queda mucho por descubrir en la vida y obra de Tamara de Lempicka (1894-1980), considerada la “diva del Art Decó”. Una adelantada de la época.

Parte del misterio de esa vida singular puede recorrerse ahora en el Museo Judío que inauguró la muestra Tamara de Lempicka, en Libertad 769 (CABA), en colaboración de la embajada de Polonia en Buenos Aires. Además, durante la inauguración de la exposición se proyectó un documental inédito y por única vez sobre su vida y obra que exploran la trayectoria de esta notable artista, una mujer lucida y de libre pensamiento a través de su arte y de sus palabras, nada menos que en el año del Art Decó.

La gran artista polaca de raíces judías vivió su vida como pudo, escapándose de dos países en guerra. Y también como quiso entre el arte, el lujo, el glamour y la aristocracia: pasó de Polonia, su país natal, a París. Pero, ante el avance de la Revolución rusa y, sobre todo, el nazismo, debió cambiar de continente y se instaló en los Estados Unidos. Más tarde se fue a México, donde murió en 1980. Mucho antes se había casado con el hombre que había tenido hija, Kizette, también mantuvo relaciones con otras mujeres y volvió a apostar al amor en un hombre acaudalado que le había encargado un retrato para su amante.

Libertad de la mujer

Sin embargo, Lempicka siempre bregó por la libertad de la mujer, por la igualdad de derechos y por el lesbianismo, por los retratos y los desnudos que la consagran como una artista de vanguardia que atrapó a distintas generaciones durante más de cien años,a apostar al amor en un hombre acaudalado que le había encargado un retrato para su amante.

Influenciada por el cubismo, sus obras fueron subastadas en millones de dólares en prestigiosas casas como Christie’s y Sotheby’s. Incluso, fue musa de celebrities de Hollywood como Barbra Streisand, Madonna y Jack Nicholson, entre otros, fanáticos de vida y de sus obras.

La muestra está organizada por el Museo Judío de Buenos Aires – Templo de Libertad, perteneciente a la Red de Fundación Judaica, junto a la Embajada de Polonia en Buenos Aires, quien aportó las réplicas de las obras de Lempicka para la exposición.

Las obras estarán exhibidas hasta el 9 de septiembre (habrá que ingresar mostrando el pasaporte o DNI previo al pago de un bono contribución) pero no habrá otra proyección del documental. "Es una muestra internacional muy grande. En 2024 estuvo en dos museos grandes en Estados Unidos: en el Museo de San Francisco y el de Houston. Ahora llega a Buenos Aires y a otros museos del mundo junto con el documental 'La historia real de Tamara de Lempicka y el arte de sobrevivir', de Julie Rubio. Es revelador", asegura Tamara Kohn, directora del Museo Judío.

La muestra cuenta la reproducción de una veintena de las obras más emblemáticas de Tamara de Lempicka, en colaboración con la embajada de Polonia en Argentina. Son réplicas de los mejores retratos de la pintora polaca, ya que los originales se encuentran en poder de coleccionistas privados. La mayoría de los retratos exhibidos pertenecen a los años 20, teniendo al Art Decó como emblema.