Tras el éxito mundial de la serie de Netflix “Dark”, el actor principal Louis Hofmann (25) quiere volver a centrarse en el cine. “No quiero juzgar eso en absoluto. Pero tuve la experiencia y, por lo tanto, ahora miro muy, muy de cerca cuando recibo una oferta de serie. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no importa cuán bueno sea, ” dijo Hofmann de la Agencia de Prensa Alemana. “En este momento no puedo imaginar estar en una historia durante tres años o más”.

La serie de misterio de varias capas “Dark” se desarrolló en tres temporadas desde 2017 hasta 2020, Hofmann interpretó al viajero en el tiempo Jonas Kahnwald. Hofmann pronto será visto en el drama cinematográfico “The Passport Forger”. Interpreta al artista gráfico judío Cioma Schönhaus, quien pudo salvarse de los nazis principalmente falsificando pasaportes. Hofmann también estuvo frente a la cámara para la miniserie internacional “All the Light We Cannot See”, que consta de cuatro episodios.