La Federación Judía del Desierto otorga $1.2 millones en subvenciones a varias organizaciones

La Federación Judía del Desierto otorga más de $1.2 millones en subvenciones a varias organizaciones. Por:
Cada año, la Federación Judía del Desierto otorga fondos a organizaciones locales, regionales e internacionales en diversas categorías, y cada uno de nuestros beneficiarios cumple varios objetivos, entre ellos:

  • Cuidar a las personas vulnerables
  • Fortalecer su comunidad
  • Apoyar al pueblo judío en todo el mundo

“Me conmueve ver cómo se dona dinero a personas que realmente lo necesitan en toda la comunidad”, dijo Arnie Gillman, presidente de la Federación Judía del Desierto.

Asignaciones locales y regionales:


ADL – Instituto World of Difference, Escuela Aleph, Angelview, Bikur Cholim de Palm Springs, Jabad de Rancho Mirage, Centro Judío Jabad de Riverside, Congregación Beth Shalom, Congregación Har El, Havurah del Desierto, Inland & Desert Hillel, Servicio Familiar Judío del Desierto, Centro Joslyn, Centro Mizell, Or Hamidbar, Servicios Judíos de Sun City, Templo Isaías – JCC y Templo Sinaí.

Asignaciones en el extranjero: Apoyo a judíos de todo el mundo:

Centros Educativos DROR Israel, Centro Israelí de Perros Guía para Ciegos, Agencia Judía para Israel, Leket Israel, Comité de Distribución Conjunta, Ramat HaNegev – Centro para Niños con Necesidades Especiales y su Pithat Nitzana (programas para niños y jóvenes).

Para más información sobre la Federación Judía del Desierto, visite www.jfedps.org

