La actriz libanesa Nadine Nassib Njeim fue duramente criticada en las redes sociales por aparecer en una foto con el maquillador israelí, Ido Refael Tzadok, que actualmente vive en Nueva York.

Según informes, la fotografía fue tomada en Dubái en el marco de una publicidad que se está rodando.

A raíz de las fuertes críticas se publicó en los últimos días un comunicado de aclaración en el que la actriz asegura no haber tenido conocimiento de la ciudadanía del maquillador y que ambos se comunicaron en idioma griego mientras compartieron horas de trabajo en Dubái.

Además aclaró su posición respecto al conflicto palestino israelí.

En un tuit publicado en su cuenta, la libanesa explicó: “Es la verdad. Es ilógico que me saque una foto con él si sé que es israelí. No puedo soportar que ellos caminen, caminen sobre mi tierra y el amor por ésta, es grande. Hay personas sucias como este diseñador que no revelaron su identidad”.