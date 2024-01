Los números de la Guerra, que debes conocer

Un trabajo muy completo realizado por Tribuna Israelita

A tres meses del terrible ataque de Hamás a Israel y el inicio de la Operación Espadas de Hierro, a través de varias dependencias, Israel ha dado a conocer numerosos datos que exponen la situación desde aquel fatídico día.

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), publicaron los números que documentan tres meses de lucha contra el grupo terrorista Hamás, así como información sobre las amenazas que Israel ha enfrentado por parte de Hezbolá y los grupos terroristas respaldados por Irán en Líbano y Siria.

De acuerdo al informe de las FDI, del 7 de octubre al 9 de enero fueron alcanzados 30 mil objetivos en la Franja de Gaza, mientras que otros 750 fueron neutralizados en el “frente norte”, que incluye tanto a Líbano y Siria, sin especificar exactamente la cantidad en cada lugar.

Agregaron que, en Gaza, se han eliminado a cerca de 9 mil terroristas, incluyendo 19 comandantes de batallón y más de 50 comandantes de compañía de Hamás, lo que representa una “pérdida significativa de comandantes de nivel medio” pero advirtieron que se estima que el grupo terrorista aún podría tener hasta 20 mil combatientes activos en la Franja.

En relación al frente norte, en sus ataques contra Hezbolá y otros grupos terroristas, las FDI estiman haber neutralizado a 170 terroristas.

Detallaron que desde el 7 de octubre más de 11 mil cohetes han sido lanzados en contra de Israel, de los cuales más de 9 mil fueron enviados desde Gaza; 2 mil desde el Líbano (incluyendo cohetes, misiles antitanques y otras municiones utilizadas por Hezbolá) y 30 desde territorio sirio.

Por último, lamentaron el fallecimiento de 529 soldados desde que comenzó la guerra hasta el 17 de enero, 195 de ellos desde que iniciaron las operaciones terrestres el pasado 27 de octubre, mientras que 2 mil 536 soldados han resultado heridos, 388 de gravedad y más de 400 continúan hospitalizados al día de hoy debido a sus heridas.

Paralelamente, de acuerdo con datos actualizados diariamente por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Tel Aviv (UTA), del 7 de octubre al 17 de enero, han sido asesinados mil 462 israelíes y 13 mil 340 han resultado heridos, mientras que 136 – algunos de ellos fallecidos en cautiverio – permanecen secuestrados en Gaza y 217 mil 971 personas han sido desplazadas internamente de sus hogares en las zonas de peligro del sur y el norte hacia zonas más seguras en el centro del país.

Agregó que desde el inicio de la guerra las alarmas de alerta por el lanzamiento de misiles en su contra, han sonado en 684 localidades de Israel, siendo las 10 con mayor número de ataques, Ashkelon, Netiv Ha’asara, Nir Am, Ibim, Sderot, Kisufim, Zikim, Nahal Oz, Karmja y Nirim.

En relación a la ayuda humanitaria para los civiles en Gaza, las FDI y la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) – unidad israelí oficial encargada de organizar y facilitar las iniciativas humanitarias en coordinación con la comunidad internacional – informaron que desde 2l de octubre del 2023 al día de hoy (18 de enero del 2024) 9 mil 247 camiones han transferido a través del cruce Rafah 170 mil 480 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil en la Franja de Gaza, incluyendo alimentos, agua, suministros médicos, suministros para refugios y mixtos y continuamente se continúan planificando y ampliando las iniciativas en conjunto con socios internacionales.



