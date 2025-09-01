La historia detrás del mural de Pico-Robertson que representa la historia de la clase trabajadora judía, pintado por un artista filipino

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El mural se llama “Un Mundo Mejor y Más Hermoso”, o “A shenere un besere velt” en yidis.

Cubre un muro de aproximadamente 18 metros de largo y 4,5 metros de alto en el lateral del edificio del Círculo de Trabajadores en Pico-Robertson. El grupo de ayuda mutua, fundado por inmigrantes judíos de habla yidis, abrió una oficina en Los Ángeles en 1908, poco después de su fundación en Nueva York.

Este mural se distingue de otras obras de arte público de temática judía en Los Ángeles porque no se centra en la parte religiosa o nacional de la identidad judía.

“Creo que parte de la idea de este mural… era, de alguna manera, reivindicar una visión diferente de lo que significa ser judío”, dijo Caroline Luce, historiadora que ha investigado la historia del Círculo de Trabajadores, también conocido por su nombre en yiddish, Der Arbeter Ring.

Esa visión, cuando se fundó el grupo hace más de un siglo y cuando se inauguró este mural en 1998, dijo Luce, desafiaba las ideas de identidad judía dictadas por miembros influyentes de las comunidades judías, incluidos rabinos o mecenas ricos.

“Esa ha sido la filosofía de la organización… inspirar a los judíos, no solo a practicar su religión como ellos la sienten y a unirse a movimientos políticos, sino también a luchar por la justicia social y a crear un mundo mejor y más bello”, dijo Luce.

El mural centra los retratos de escritoras y feministas judías, así como de líderes sindicales y educativos, e incorpora a activistas similares de fuera de la comunidad para mostrar una identidad judía vinculada en solidaridad con las luchas de otras personas de la clase trabajadora.

De Emma Goldman a César Chávez

Casi dos docenas de personas están retratadas en el mural, incluyendo al escritor ruso del siglo XIX Sholem Aleichem, la feminista y organizadora sindical de principios del siglo XX Rose Schneiderman, y Molly Picon, la actriz más famosa del teatro yiddish de principios del siglo XX.

Junto a ellos se encuentran representaciones de Martin Luther King, Jr., Chiune Sugihara, el cónsul japonés en Lituania que ayudó a miles de judíos a escapar de la Alemania nazi, y cerca del centro del mural, el líder agrícola César Chávez.

“Es una parte importante de la historia laboral de Los Ángeles y California. Todos marchamos, marchamos con SEIU, los trabajadores hoteleros cuando tuvieron la gran huelga”, dijo Ruth Judkowitz, directora del Círculo de Trabajadores de Los Ángeles.

Es un mural judío-filipino.

El mural fue pintado por Eliseo Art Silva, el artista que diseñó el Arco Histórico del Barrio Filipino, justo al oeste del centro de Los Ángeles.

Silva tenía veintitantos años cuando pintó “A shenere un bezere velt”.

Para reflejar su propia historia, incluyó el motivo del sol brillante de la bandera de Filipinas que se alza sobre la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, y a su madre de niña entre un grupo de niños.

“La obra trata sobre la inclusión y sobre que todos compartimos los mismos sueños y esperanzas… los vínculos comunes que nos unen como trabajadores, como inmigrantes”, declaró Silva a LAist.

El mural ha sido vandalizado.

Si bien el mural se centra principalmente en la historia de los judíos que luchan por la justicia social, hay una bandera israelí que ha sido vandalizada a lo largo de los años.

Tras el primer caso, hace más de una década, se le pidió al artista Silva que la arreglara y modificara. Añadió las palabras por la paz en inglés, árabe y hebreo, escritas sobre hojas, en alusión a la tradición indígena filipina de escribir sobre hojas.

Detrás de ellas, pintó una imagen abstracta inspirada en diseños de tejidos palestinos.

En julio, alguien volvió a profanar el mural, cubriendo la bandera israelí con una palestina y pintando la bandera estadounidense al revés.

“En cierto modo, es un blanco fácil; [el mural] parece judío”, dijo la historiadora Luce. “También podría ser que haya un malentendido fundamental” sobre lo que representa el mural y la organización que lo encargó.

Judkowitz coincidió.

“Somos pro-humanidad, somos pro-pueblo”, dijo. “Nos encantaría ver una solución de dos estados. Nos encantaría tener un verdadero estado palestino… un lugar al que pudieran llamar hogar y un lugar donde pudieran vivir en paz”.

Ha estado hablando con Silva sobre la posibilidad de restaurar el mural el próximo año. Judkowitz dijo que está buscando el apoyo del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Ella y otros afirman que el mensaje del mural, que fomenta y propone identidades judías alternativas, es tan relevante ahora como lo fue en 1908, cuando el Círculo de Trabajadores abrió sus puertas en Los Ángeles, y en 1998, cuando se inauguró el mural.

“[Después del 7 de octubre] existe una gran decepción con los líderes de muchas de las congregaciones y comunidades en las que crecieron algunas de estas personas, y un deseo de reinventar lo que significa ser judío”, dijo Luce. “Una especie de retorno al internacionalismo y un alejamiento del nacionalismo judío, y específicamente del sionismo judío”.

Al igual que cuando el Círculo de Trabajadores se fundó en 1900, algunos judíos en Los Ángeles están creando sus propios grupos para reflejar nuevas formas de identidad judía. Entre ellos, según Luce, se encuentran el Centro Judío Der Nister Downtown y otros.