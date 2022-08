Sergio Ramos se llevó de Tel Aviv mucho más que un título para el PSG y un golazo de tacón. El defensa vivió un emotivo reencuentro con un niño israelí al que le une una conmovedora historia desde hace cinco años.

5-year-old Ramos Setawi, whose father was killed in terror attack in 2017, videotaped himself asking to meet Paris Saint-Germain star: pic.twitter.com/KQwLvv9hSr

Sergio Ramos, en un partido con el PSG la temporada pasada.

Fútbol. La situación de Sergio Ramos puede dar un giro con la última decisión del PSG

El Paris Saint-Germain se enfrentó a Nantes en la Supercopa de Francia y ganó 4-0 en el partido disputado en Bloomfield en Tel Aviv. Pero, más allá del triunfo, el momento más hermoso de este viaje del equipo parisino lo regaló Sergio Ramos. El central español tenía la misión de volver a abrazar a un niño huérfano de cinco años, que lleva su nombre. Ramos Setavi, que perdió a su padre en un atentado terrorista en 2017, pudo por fin conocer a su ídolo futbolístico que ya lo tuvo en sus brazos poco después de nacer.

5-year-old Ramos Setawi, an Israeli Druze boy whose father was killed in a terror attack in 2017 at the Temple Mount, videotaped himself asking to meet @PSG_English’s @SergioRamos who he named after. Yesterday the met in Tel Aviv. 💜 pic.twitter.com/IRG517eAD9

August 1, 2022