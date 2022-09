Desde su llegada al trono en 1952 hasta su muerte el jueves, la reina Isabel II mantuvo una larga y cordial relación con la comunidad judía británica. Gobernó el país durante 70 años.

La reina se reunió con el rabino jefe del Reino Unido y representantes de la comunidad judía británica en mayo de 1952, pocos meses después del fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI. En su coronación oficial en la Abadía de Westminster, un mes después, estuvieron presentes líderes judíos y el embajador israelí.

La reina Isabel “ha sido una roca para la nación” y ha fomentado “una larga historia de implicación con la comunidad judía”, según Marie van der Zyl, presidenta de la organización paraguas Board of Deputies of British Jews, que escribió sobre la monarca en un artículo conmemorativo de su jubileo de platino en junio.

Ephraim Mirvis, rabino jefe de Gran Bretaña, agradeció a la reina en la misma ocasión sus “70 hermosos años de liderazgo” y su “humildad, sentido de la responsabilidad, dedicación a la nación y desinterés”.

La reina Isabel desarrolló relaciones amistosas con los líderes de la comunidad judía a lo largo de su mandato como jefa de Estado del Reino Unido, así como con funcionarios israelíes. Sin embargo, a pesar de haber viajado por negocios a docenas de naciones durante su mandato, nunca fue al Estado de Israel.

En realidad, hasta la visita del príncipe Guillermo a Israel en 2018, ningún miembro de la familia real había realizado un viaje oficial a ese país. Esto puso fin al embargo no oficial.

En 1994, el príncipe Felipe realizó una peregrinación privada a Israel en memoria de su madre, la princesa Alicia de Grecia, que está enterrada en el Monte de los Olivos de Jerusalén. El Príncipe Carlos viajó posteriormente a Israel para asistir a los funerales de Isaac Rabin y Shimon Peres en 1995 y 2016. Sin embargo, ninguna de las dos estancias principescas fue una visita real legítima.

El 11 de noviembre de 2018, la reina Isabel II del Reino Unido asiste a la ceremonia del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio de Londres. AP Photo/Alastair Grant

Muchos políticos israelíes y miembros de la comunidad judía británica se mostraron contrariados por la prolongada negativa de la familia real a realizar una visita oficial al Estado de Israel, pero sin tener reservas similares sobre las visitas a monarcas autoritarios como Arabia Saudita y Qatar.

El ex presidente de la Junta de Diputados, Jonathan Arkush, declaró a The Times of Israel en 2016 que los judíos de la comunidad habían abogado fervientemente por una visita oficial de la realeza a Israel ya que “no era hora”. Una visita de la familia real está atrasada.

La familia real no puede viajar realmente allí hasta que haya un acuerdo entre Israel y la Autoridad Palestina, dijo en 2015 a The Telegraph un funcionario del gobierno británico que desea permanecer anónimo. A pesar de que muchos líderes británicos, incluidos primeros ministros, han visitado el Estado judío, la fuente opinó que “es mejor evitar esos temas por completo no viajando allí” ya que “con Israel se enreda tanta política en la propia tierra.”

A pesar del desaire, la reina siguió manteniendo fuertes vínculos con los judíos británicos y recibiendo su apoyo. A lo largo de su reinado, también mantuvo numerosas reuniones con representantes de Israel.

En un banquete de estado en honor de Weizman celebrado en el Palacio de Buckingham de Londres el 25 de febrero de 1997, aparecen, de izquierda a derecha, el duque de Edimburgo, Reuma Weizman, la reina madre, el presidente Ezer Weizman y la reina Isabel II. (John Stillwell/AP Photo, pool)

La contribución de la reina a la cultura británica es inmensa, y el respeto que ha mostrado por todas las religiones ha mejorado nuestras vidas, según el ex rabino jefe del Reino Unido Jonathan Sacks, que la elogió cuando cumplió 90 años en 2016.

De hecho, la mayoría de los judíos británicos han mostrado devoción y aprecio a la reina, guardándose cualquier enfado o crítica. En conmemoración del 25º aniversario de boda de la reina y el príncipe Felipe, los judíos británicos hicieron la promesa de plantar un millón de árboles en Israel en 1972.

La reina visitó a varios políticos israelíes en el Reino Unido durante las décadas en que los miembros de la familia real evitaban visitar Israel, incluido el presidente del país en ese momento, Ephraim Katzir, en 1976. Por invitación del gobierno británico, la reina Isabel nombró caballero a Shimon Peres en 2008, cuando aún era presidente de Israel.

Shimon Peres, entonces presidente, es fotografiado el 20 de noviembre de 2008 recibiendo la orden honorífica de San Miguel y San Jorge de manos de la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham en Londres. (Fotógrafos oficiales del Palacio de Buckingham/Flash 90)

Eliahu Eilat, el segundo embajador israelí en el Reino Unido, recibió una cena especial y una noche en el Castillo de Windsor en 1959.

La reina inauguró oficialmente el primer monumento al Holocausto en el Reino Unido en el año 2000, pero debido a conflictos de agenda, no pudo asistir al primer Día de la Memoria del Holocausto del país y envió al príncipe Carlos en su lugar. Desde que se fundó la Fundación del Día de la Memoria del Holocausto en el Reino Unido en 2005 hasta que se la cedió al Príncipe Carlos en 2015, fue su patrona.

La familia real se escandalizó cuando un tabloide británico publicó una película de una Isabel de 7 años saludando a los nazis en 1933 o 1934, pero la mayoría de los judíos británicos defendieron a la monarca.

Cuando el vídeo se hizo público en 2015, Arkush declaró: “No creo que ninguna crítica a un niño de 7 años sea remotamente aceptable y no quiero hacer ninguna”. No creo ni por un segundo que sea correcto que dé a entender que en ese momento se entendía todo el horror de la Alemania nazi.

El 26 de junio de 2015, el duque de Edimburgo y el príncipe Felipe visitaron el monumento en el lugar del antiguo campo de concentración nazi de Bergen-Belsen. (Julian Stratenschulte para AFP)

La reina Isabel recibió críticas por omitir una parada en el campo de concentración de Auschwitz durante una visita a Polonia en 1996. En su lugar, fue a la plaza Umschlagplatz de Varsovia, donde se recogía a los judíos para llevarlos al campo de exterminio de Treblinka, y realizó una visita y dejó una corona de flores en un monumento judío.

No visitó un campo de concentración nazi hasta pasadas casi dos décadas. En 2015, la reina Isabel realizó su último viaje oficial al extranjero antes de fallecer. Durante su estancia, visitó Berlín, Fráncfort y Celle, en Alemania. La reina visitó por primera vez un campo de concentración durante su quinta visita de Estado a Alemania, deteniéndose para depositar una corona de flores en Bergen-Belsen y reunirse con supervivientes del Holocausto.

Tras escuchar sus relatos, dijo: “Debió de ser horrible”.