Safed es una hermosa ciudad del norte de Israel, con variedad de encantos para visitar todo el año. Famosa por su historia, su misterio, por la Kabala, por su culinaria ,por sus encantos de la naturaleza, su música…y mucho mas

La temporada de festivales ha comenzado:

En Safed, durante el verano se celebrarán en la ciudad de Safed dos grandes festivales con entrada gratuita para el público en general.

Esta semana, el Municipio de Safed anunció dos grandes festivales que se llevarán a cabo durante los meses de verano:

Julio – “Festival Ladino” y Agosto – “Festival Internacional Klezmer”

La celebración comienza a principios de julio con el “Festival Internacional Ladino” que se llevará a cabo por cuarto año (viernes 8 de Tammuz, 5-7.7) donde Safed se adorna y conecta con sus antiguas raíces como la capital ladina de Israel – tres días de vivencia cultural con el espíritu del ladino – cultura que caracterizó a Safed durante el siglo XVI. Como parte del festival, habrá actuaciones sobre la pureza del ladino y combinaciones entre artistas ladinos y varios cantores; Los callejones de la Ciudad Vieja y las calles de la ciudad en el centro de Safed se convertirán en una “Avenida Ladino” marcada y especial con auténticos músicos callejeros, bailarines tradicionales y puestos de comida. Habrá visitas guiadas y eventos especiales por la ciudad.

Entre los artistas que participarán en el Festival Ladino 2022 figuran: Yehoram Gaon, Rotem Cohen, Glikaria, Tryphons, Leah Shabbat, Raanana Symphony Orchestra en un show especial con cantantes ladinos, Dorit Reuveni y Yankele Mendel, la Orquesta de Andalucía en un show conjunto con Shlomo Yidov y Mor Nabatan, Shuli Dagan, Shuli Dagan Dado, Yinit Assulin en el espectáculo de folklore ladino y muchos otros artistas que actuarán en 2 complejos de espectáculos durante los 3 días del festival, desde las 20:00 hasta la madrugada. . Todos los espectáculos son gratuitos para todo público.

Después del Festival Ladino, el Festival Internacional Klezmer en Safed se inaugurará en agosto (9-11.8), con la participación de decenas de destacados artistas y conjuntos, incluidos Banya Barbie, Akiva, Natan Goshen, Amir Dadon, Tislam, Idan Habib y un larga lista de artistas que actuarán en 6 escenarios diferentes. Los dos festivales se llevarán a cabo bajo la marca de Safed’s Summer-Safed “eventos de verano y bajo el título” Six Days of Wonder “que simbolizan la conexión especial de los tres días del Festival Ladino a principios de julio y los tres días del Klezmer Festival a principios de agosto, conexión entre oriente y occidente. También artistas de la música ladina, klezmer y el soul judío, que juntos crean una combinación especial y transversal para todos los públicos.

Según el alcalde de Safed, Shuki Ohana, “Muchos artistas destacados vendrán a Safed este verano para los dos principales festivales y eventos de verano. La celebración comienza con el Festival Ladino, 3 días especiales en los que Safed, la capital de Galilea, regresa a su raíces “Los festivales más grandes en la historia del festival para sus generaciones. Todos están invitados a las calles mágicas de la Ciudad Vieja de Safed para una experiencia cultural rica y extraordinaria”.

