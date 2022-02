La Maraton Samsung Tel Aviv 2022 será el evento deportivo verde en Israel

El principal evento deportivo del municipio de Tel Aviv-Yafo será el primer gran evento deportivo en el que se lanzará un programa de sostenibilidad y protección del medio ambiente que corresponde a los valores de la ciudad y se implementará en todos los principales eventos deportivos de la ciudad.

El programa Green Marathon se presentó hoy (lunes) en una conferencia de prensa en presencia del alcalde de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai, Ofir Vagman, director de la Autoridad Deportiva Municipal, y también asistieron: altos funcionarios de Samsung, Mia Segal y Ron Salem , Yael Arad, presidenta del Comité Olímpico y más...

El evento Maratón Samsung Tel Aviv es el viernes 25 de febrero de 2022 | El registro para participar finalizará el sábado 19 de febrero a la medianoche



● Se reducirá en un 75% el uso de botellas de agua de plástico ya lo largo del recorrido se servirá a los corredores agua potable en vasos reciclables que se utilizará al finalizar el evento para producir compost.

● Los participantes tendrán la oportunidad de recibir una camiseta para correr o donar su costo a un proyecto de sostenibilidad en la ciudad.

● El proyecto "Pásalo" permitirá a los participantes donar ropa deportiva vieja que se donará para limpieza y donación a 4 organizaciones sin fines de lucro que operan en Tel Aviv-Yafo.

● El cuadernillo de la maratón se editará únicamente en edición digital, los kits de los corredores se distribuirán en bolsas Elbad recicladas en cuyo proceso de elaboración no se utiliza plástico y los medios de publicidad utilizados a lo largo de la prueba serán devueltos tras su finalización.

● Este maratón fomenta la asistencia al evento por medios alternativos como la bicicleta y el corquinete. Además, Israel Railways aumentará el tráfico de trenes a la estación de la "Universidad de Tel Aviv" cerca del área de salida y llegada.

La Maraton Samsung Tel Aviv 2022 , el evento deportivo líder y más antiguo de Israel, regresa en formato completo en el corazón de la ciudad de Tel Aviv-Yafo y tendrá lugar el viernes 25 de febrero, será el evento deportivo verde en Israel . El maratón, iniciado por la Municipalidad de Tel Aviv-Yafo, será el primer gran evento deportivo en el que se lanzará un programa de sostenibilidad y protección ambiental, que se corresponde con los valores de la ciudad. Posteriormente, este programa se implementará en todos los eventos deportivos más importantes de la ciudad.

Como parte del maratón, se tomarán una serie de pasos clave para fomentar la protección del medio ambiente. Los componentes del plan incluyen un objetivo inmediato de reducir el uso de botellas de agua de plástico en un 75%.

Entre otras cosas, no se distribuirán botellas durante la carrera y el agua se servirá a los corredores a lo largo de la pista en vasos reciclables que se recogerán inmediatamente después de su uso en contenedores de reciclaje ordenados. Al finalizar la maratón, los vasos usados serán trasladados a la fábrica con el fin de convertirlos en compost para las necesidades agrícolas. Cientos de niñas y niños de toda la ciudad de Tel Aviv-Yafo participarán en el proyecto de recolección y reciclaje de vidrio.

Como parte del programa de sostenibilidad urbana que se lanzará en el Samsung Tel Aviv Marathon, el famoso kit de maratón se distribuirá este año en una bolsa hecha de tela reciclada. No contendrá un folleto impreso, y cualquiera que quiera leer podrá descargar un archivo digital. Además, aquellos que quieran renunciar a la camiseta del maratón podrán hacerlo y contribuir con su coste al Proyecto de Sostenibilidad de Tel Aviv.

Además, la maratón, patrocinada por la aerolínea estadounidense Delta, contará con el proyecto "Pass It On", en el que los participantes del evento podrán traer ropa deportiva en desuso. La ropa será lavada y doblada y transferida a organizaciones sin fines de lucro para su distribución. Como parte del programa, los diversos medios de publicidad que se colgarán como parte del evento serán devueltos después de su finalización, se aumentará la cantidad de contenedores de reciclaje en el área del evento y se designará un oficial especial de sostenibilidad para el evento.

Y, por supuesto, el Samsung Tel Aviv Marathon fomenta la asistencia al evento por medios alternativos, como bicicletas y scooters. Israel Railways aumentará el tráfico de trenes a la estación de la "Universidad de Tel Aviv" cerca del área de salida y llegada.

El alcalde de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai expresó : "El inicio del maratón será en 12 días, y estamos emocionados de comenzar nuevamente. El deporte internacional más grande en Israel, recibió una marca estándar de la IAAF es el único maratón en Israel que cumple con sus criterios. Este reconocimiento es fundamental para atraer a más corredores profesionales en los próximos años. La segunda cuestión es nuestro esfuerzo por preservar el medio ambiente. Hoy lanzamos el programa de sostenibilidad de El maratón, en el que, entre otras cosas, casi Nunca se use botellas de plástico, promoviendo así la ciudad en términos de sostenibilidad y medio ambiente".

El Director de la Autoridad Deportiva del Municipio de Tel Aviv-Yafo, Ofir Wagman dijo : "Estoy emocionado por el regreso del Samsung Tel Aviv Marathon en su formato habitual y familiar. La ciudad de Tel Aviv-Jaffa vive y respira deportes durante todo el año. La ciudad tiene algunas de las asociaciones deportivas más importantes del país con muchos eventos únicos. instalaciones deportivas En judo, el Campeonato Europeo Juvenil de Balonmano, el Campeonato Mundial Juvenil de Pista y por supuesto el Samsung Tel Aviv Marathon 2022. Nos vemos en la línea de salida”.

Ronen Salem, vicepresidente de marketing de Samsung Israel: "Samsung se enorgullece de ser socio en el evento deportivo más grande del país por noveno año consecutivo, el maratón Samsung-Tel Aviv, que es una expresión del 'HAZ LO QUE TÚ' de Samsung. NO PUEDE la visión que anima a hacer lo imposible y romper los límites empezar de nuevo cada vez. "Samsung en todo el mundo fomenta un estilo de vida saludable y sostenible y se ha fijado el objetivo principal de fomentar la sostenibilidad y la preservación del planeta: el diseño de nuestros productos tiene en cuenta su impacto ambiental positivo y la conexión con la agenda verde de este año es natural y deseable".

La medallista Yael Arad - Presidente del Comité Olímpico expuso : "Un maratón es un proyecto tremendo y maravilloso. Como nativa de Tel Aviv, el maratón es una parte integral de esta ciudad. A nivel de experiencia personal, he querido con un grupo en el pasado fortalecer a una persona que está luchando contra la ELA y esto lo recuerdo como una experiencia muy buena y fortalecedora. Un maratón es un evento olímpico

Se ha convertido en uno de los principales eventos en el campo desde la reanudación de los Juegos Olímpicos de 1896. Incluso tenemos varios corredores en Israel que bajan de 2.10. Es natural que este maratón sea el primer maratón israelí en operar bajo la marca estándar internacional que permitirá a los participantes recibir registro oficial y reconocimiento en sus alturas. Esta tremenda experiencia convierte el deporte en una cultura.'

La inscripción a la maratón para todos los corredores, amateurs y profesionales, está actualmente en curso y estará disponible para las distintas asignaciones hasta el 19 de febrero de 2022 a las 00:00 horas

El Maraton Samsung Tel Aviv 2022 del Municipio de Tel Aviv-Yafo es producido por Kapaim, se llevará a cabo el viernes 25 de febrero de 2022, y se espera que decenas de miles de corredores participen en uno de los cinco senderos urbanos y espectaculares. rutas

Una maratón (42.195 km), una media maratón (21 km), una carrera de 10 km, una carrera de 5 km y una mini maratón que se llevarán a cabo el 23 de febrero en el parque Ganei Yehoshua y en el marco de la cual también habrá un final emocionante para los niños con discapacidad y sus familias (500 metros y 1 km)

El maratón se disputará por primera vez tras recibir el Sello de la Asociación Mundial de Atletismo, World Athletics, convirtiéndose así en el primer maratón israelí de la historia en ostentar esta licencia y sumarse a la lista de los maratones más grandes y punteros del mundo en el mapa. de corredores de maratón de todo el mundo. El maratón inició este proceso de registro hace dos años, cuando un representante especial de la Federación Internacional vino a verificar los elementos organizativos del maratón y el reconocimiento oficial se hará efectivo en el próximo maratón. Una marca estándar es una marca de calidad especial para una carrera, que requiere que los organizadores de la carrera realicen evaluaciones especiales de acuerdo con las pautas de la Asociación Internacional en áreas administrativas tales como

Medición extremadamente precisa de la distancia recorrida por un topógrafo internacional certificado, organización profesional de la pista de atletismo, especificaciones médicas de estándar internacional, pruebas para prevenir el uso de estimulantes prohibidos y más, todo además del juicio y control de la Asociación de Atletismo de Israel

El punto de partida de todos estará ubicado en la Avenida Rokach entre el Parque Ganei Yehoshua y el recinto ferial, desde donde los corredores continuarán hacia las pistas marcadas con colores que los diferenciarán y pasarán por los principales sitios de la ciudad de Tel Aviv. -Yafo. A lo largo de la ruta, los corredores también pasarán por Rothschild Boulevard, Tel Aviv-Yafo Port y las playas, Reading Promenade, Ganei Yehoshua Park, Dizengoff Street, Rabin Square, Hayarkon Street, Ibn Gvirol Street, Old Jaffa y Jaffa Port. El Samsung Tel Aviv Marathon es uno de los únicos maratones del mundo que tiene diez kilómetros de su recorrido por la playa

Unos 7.000 alumnos, alumnas, padres y profesores de 20 colegios de la ciudad saldrán a animar a los corredores en las distintas pistas y formarán parte de las celebraciones del maratón

El evento estará acompañado a lo largo de todo el recorrido por cerca de 5.000 miembros del personal de producción, seguridad, mayordomía y médico

Titulares de la tarjeta digital disfrutan de un descuento de hasta el 20% durante todo el período de registro

Para más información, actualizaciones, mapa de ruta e inscripciones

https://www.tlvmarathon.co.il

http://www.silviagolan5.023.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=13754

Fotos Silvia G. Golan