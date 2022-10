Oy, schlep, shpiel, schmuck, shtick y glitch.

Las palabras en yiddish han llegado al inglés desde hace mucho tiempo, pero el idioma, hablado por los judíos asquenazíes en toda Europa durante más de mil años, se consideró un idioma en extinción durante décadas después del Holocausto, en el que dos tercios de los judíos europeos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Además de la pérdida de hablantes, como muchos grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, el idioma no se transmitió fuera del jasídico y otras comunidades judías estrictamente ortodoxas y sus yeshivás. En la Unión Soviética, el yiddish fue reprimido por “aculturación y asimilación forzada”, según YIVO, una organización enfocada en preservar la cultura judía de Europa del Este fundada en 1925 con el apoyo de Albert Einstein y Sigmund Freud.

Sin embargo, en los últimos dos años, ha habido una oleada de nuevos estudiantes de yiddish. Durante la pandemia, más de 300 000 personas se registraron para aprender yiddish en Duolingo, una aplicación para aprender idiomas. Los datos del Departamento de Estudios Judíos de la Universidad de Rutgers muestran que la cifra equivale a aproximadamente la mitad del número total de hablantes de yiddish en el mundo actual. Y el 61 por ciento de los usuarios de Duolingo, que informaron su edad, dijeron que tenían menos de 30 años. Además, YIVO informó un aumento del 500 por ciento en las inscripciones durante ese período y ahora ofrece 10 veces más cursos, en su mayoría cursos de yiddish, que hacía antes de la pandemia.

“Hay un anhelo muy profundo por el conocimiento de esta historia, cultura e idioma”, dijo Jonathan Brent, director y CEO de YIVO. “Lo que estamos viendo no es simplemente nostalgia por un mundo perdido, sino una recuperación de él y, con eso, una reafirmación de una identidad judía obstinada, orgullosa y profundamente arraigada”.

Dijo que para los judíos estadounidenses, el yiddish es una parte de su herencia de la que tal vez no sepan mucho, incluso si fueron a la escuela hebrea.

Ben Kaplan, director de educación de YIVO, dijo que muchas personas también estaban interesadas en aprender yiddish antes de la pandemia, pero estaban limitadas, al igual que YIVO, por restricciones geográficas. “Había esta audiencia que simplemente estaba al acecho… pero era difícil reunir a la gente”, dijo Kaplan, y señaló que la mayoría de los estudiantes de YIVO antes de la pandemia eran de Nueva York, donde tiene su sede YIVO, Nueva Jersey y Connecticut.

Para Duolingo, el aumento de estudiantes de yiddish encaja en una tendencia más amplia. En las primeras seis semanas de la pandemia, Duolingo vio 30 millones de registros nuevos. Actualmente, la aplicación tiene 49,5 millones de usuarios activos.

La aplicación comenzó a ofrecer el idioma en abril de 2021.. Había estado planeando durante algunos años ofrecer yiddish, que tiene varios dialectos compuestos principalmente por hebreo y alemán, junto con algunas palabras del polaco, ruso y otras lenguas eslavas y romances. “Algo que es realmente importante para nosotros es que estamos ofreciendo cursos que representan a toda la humanidad: geográficamente diversa, lingüísticamente diversa. … Yiddish también nos ofreció la oportunidad de trabajar con oradores dedicados y comprometidos”, dijo Cindy Blanco, editora gerente de contenido de aprendizaje y científica sénior de aprendizaje en Duolingo. Blanco y su equipo se remitieron a sus colaboradores que hablaban yiddish cuando se trataba de elegir qué dialecto usar. En última instancia, se decidieron por un dialecto de pronunciación jasídico húngaro junto con la gramática y el vocabulario de la versión de yiddish de YIVO,

“Fácilmente podría hacer de cinco a diez cursos de yiddish”, dijo Blanco, quien acreditó el interés masivo en español y francés por permitir que Duolingo ofreciera idiomas con una audiencia específica, como yiddish, navajo y zulú.

Para muchos nuevos aprendices de yiddish, el idioma ofrece una especie de hilo conductor con sus seres queridos, junto con un mundo pasado y su cultura perdida. Lauren Modery, de 39 años, una escritora que vive en Colorado, es una nueva aprendiz de yiddish que dijo que le resultaba difícil encontrar una manera de aprender yiddish antes de la pandemia. En un intento, dijo que nunca tuvo noticias de una reunión en yiddish en un centro comunitario local. Pero en enero, vio que Duolingo estaba ofreciendo yiddish y se registró. “Mi nivel de interés es realmente alto y me he mantenido comprometida de una manera que no siempre me mantengo involucrada con las cosas”, dijo Modery. Modery, que es judía, creció en una familia judía no practicante pero quería volver a conectarse con sus raíces. “Cuando mis bisabuelos vinieron [a los Estados Unidos] hicieron lo que muchos judíos hicieron y se asimilaron a Estados Unidos. Abandonaron el yiddish, y los descendientes no tuvieron muchas oportunidades de ser judíos”, dijo Modery. “Tuve un gran interés durante las últimas dos décadas por saber de dónde venía mi familia… No me heredaron muchas cosas, tradiciones o idiomas, y esta es mi forma de llenar esos vacíos. Esto ha sido muy significativo para mí”.

Para Jeremy Price, de 49 años, profesor de educación en la Universidad de Indiana-Purdue University Indianapolis, aprender yiddish en la aplicación lo ha vuelto a conectar con sus abuelos, a quienes solía visitar todos los fines de semana en Brooklyn. “Crecí escuchándolo todo el tiempo. Hablaban yiddish cuando no querían que nadie entendiera lo que se decían”, dijo. Price dijo que le ha dado por dejar caer palabras en yiddish en su discurso cotidiano. Un favorito en las discusiones con colegas es “tachles”. “Podría decir, ‘donde el caucho se encuentra con la carretera’, pero no son ‘taches’”, dijo.

Hayley Rae, de 22 años, quien recientemente obtuvo una maestría en texto y actuación, dijo que comenzó a aprender yiddish para explorar y participar mejor en las obras de teatro en yiddish, ninguna de las cuales se ofreció durante sus estudios. También ha comenzado a traducir páginas de guiones yiddish por día. “Para mí, el yiddish, como lengua de la diáspora, tiene mucho poder y fuerza. Es realmente su propio lenguaje distinto. Tiene su propio ritmo y ritmo y forma de existir”, dijo. “En este momento para mí es más para el estudio cultural, pero el futuro es algo largo y ancho”.

La ola de interés por el yiddish también se ha reflejado en nuevos negocios basados ​​en el yiddish. Bubuleh, una marca de ropa, presenta palabras y frases en yiddish en sus prendas de moda. Su fundador, Jordan Star, dijo que decidió el tema de la marca como un homenaje a sus abuelos. “El yiddish es el medio por el cual he experimentado el amor incondicional y el apoyo que muchos de nosotros no tenemos cuando envejecemos”, dijo Star. Star dijo que eligió el yiddish sobre el hebreo porque lo ve como menos asociado con el judaísmo, una consideración relevante, dijo, durante una época de incidentes antisemitas récord .

Star, que es gay, dijo que en estos días se siente más aceptado en la sociedad como hombre gay que como judío. “Muchas personas no se sienten seguras usando ropa visiblemente judía. … Muchos judíos crecieron en este país aprendiendo a blanquear su identidad judía”, dijo. “Estamos en este momento de resurgimiento del yiddish y de conexión con nuestras raíces. Para muchas personas, es una conexión con personas importantes en sus vidas que ya no tienen”.

El renovado interés por el idioma se extiende a las artes escénicas. En noviembre, National Yiddish Theatre Folksbiene está organizando una reposición de una producción en idioma yiddish de “Fiddler on the Roof” que se presentó originalmente en 2018. El año pasado, la Asociación de Artes y Académicos Yiddish de América del Norte inauguró Yiddishland California en La Jolla. , Calif., un espacio para conciertos y actuaciones, entre otras cosas. Los eventos en instituciones de toda la vida, como el Yiddish Book Center en Amherst, Massachusetts, y la cantidad de festivales de música klezmer también continúan creciendo, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

Kaplan también señaló nuevos programas de televisión en Netflix que presentan cantidades significativas de yiddish, incluidos “Poco ortodoxo” y “Shtisel”, que presentan personajes haredi, o estrictamente ortodoxos. Una miniserie sueca sin guión del año pasado, “Woodski’s World”, también está en yiddish.

Así como las aplicaciones de idiomas están haciendo que el yiddish sea más accesible para más personas, la tecnología está haciendo lo mismo con la investigación de la cultura y la historia del yiddish. YIVO completó recientemente un archivo en línea masivo, el Proyecto de colecciones en línea Edward Blank YIVO Vilna , que presenta 4,1 millones de páginas de documentos y libros de la cultura yiddish que se salvaron de los nazis y los soviéticos. Los datos de YIVO muestran que más de 20.000 usuarios accedieron al sitio en los primeros seis meses. Entre ellos se encontraban académicos que estudiaban, de diversas formas, historia de Europa Central y del Este, historia judía, lengua y cultura yiddish.

Este no es el primer renacimiento importante del yiddish desde el Holocausto, según Brent, quien dijo que la caída de la Unión Soviética marcó el comienzo de una nueva era de erudición y crecimiento, incluso por parte de académicos no judíos en Europa del Este. La mayoría de los nuevos hablantes de yiddish son judíos o descendientes de judíos. Pero las personas que no son judías, especialmente en los países de la antigua Unión Soviética, ahora también buscan aprender el idioma para comprender mejor su propia historia, según Brent.

“Los jóvenes, judíos y no judíos, de todo el mundo están descubriendo a través del idioma yiddish formas desconocidas de expresar sus ambiciones e intereses y tomar una posición contra la brutalidad y la crueldad que buscaba aniquilarlo”, dijo Brent, refiriéndose al Holocausto . .

Kaplan de YIVO dijo que no ve que el interés en el yiddish disminuya en el corto plazo. Brent se mostró más reticente cuando se le preguntó sobre el futuro, dadas las profecías pasadas sobre el idioma. “La gente predijo hace 10 años que el yiddish sería un idioma en extinción”, dijo, “y ahora, obviamente, no lo es”.