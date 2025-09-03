La policía británica detiene a un hombre por disparar a un judío con rifle de aire

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La policía británica arrestó a un hombre de 26 años, originario de Ferndown en Dorset, tras sospechar que disparó a un adolescente judío en la cabeza con un rifle de aire comprimido. El incidente ocurrió el 23 de agosto frente a una sinagoga en el barrio East Cliff de Bournemouth. Medios del Reino Unido reportaron el hecho como un crimen de odio antisemita. La víctima sufrió heridas leves después de recibir el disparo desde un automóvil en movimiento.

El sospechoso enfrenta cargos por asalto y posesión de un arma de fuego de imitación en un lugar público. Tras el arresto, las autoridades lo liberaron bajo fianza. El rabino Alan Lewis, de la Congregación Hebrea de Bournemouth, indicó que el adolescente vestía una gorra religiosa. Añadió que resultaba evidente su identidad judía. El hombre en el automóvil gritó obscenidades antes de disparar, según relató The Telegraph.

La inspectora jefe de detectives Nicola Jenkins, de la policía de Dorset, afirmó que los agentes realizaron investigaciones exhaustivas. Tras completarlas, procedieron al arresto en relación con el incidente. Pidió a personas con información que se presenten para colaborar. Jenkins señaló que comprenden la preocupación en la comunidad y mantienen contacto para ofrecer actualizaciones y apoyo. Además, continúan con las víctimas para informar sobre el progreso de la indagación.

El mismo día del tiroteo, desconocidos pintaron esvásticas con aerosol en casas del área. El rabino Lewis explicó que esas viviendas exhibían mezuzá en el exterior, lo que indicaba la presencia de residentes judíos. Un organismo de vigilancia comunitaria judía reportó niveles cercanos a récords durante la primera mitad de 2025.

El Community Security Trust (CST) publicó cifras el mes pasado que muestran 1.521 incidentes antijudíos entre enero y junio de 2025. Esta cantidad representa una disminución del 25 por ciento respecto a los 2.019 casos en el mismo período de 2024, que marcó un máximo histórico. Sin embargo, el total de 2025 ocupa el segundo lugar más alto para un semestre, con más de 200 incidentes mensuales.

Los incidentes antisemitas aumentaron en todo el mundo después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel. Comunidades judías en el Reino Unido enfrentaron una proporción significativa de tales eventos. Un estudio reciente de la Campaña contra el Antisemitismo reveló que solo un tercio de los judíos británicos considera viable un futuro a largo plazo en el país.

La mitad de los judíos británicos evaluó la posibilidad de abandonar Gran Bretaña en los últimos dos años debido a los incidentes antisemitas. Estos datos subrayan la persistencia del problema en la sociedad. Las autoridades continúan con esfuerzos para monitorear y responder a tales crímenes de odio. La policía de Dorset destacó el apoyo a las víctimas y la comunidad en este caso específico.