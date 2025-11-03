La principal abogada militar de Israel fue arrestada por filtración de video

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La policía israelí arrestó y detuvo a la principal asesora legal militar tras admitir haber filtrado imágenes de soldados presuntamente agrediendo a un detenido palestino y, posteriormente, haber mentido sobre sus acciones ante el Tribunal Supremo de Israel.

La abogada general militar, Yifat Tomer-Yerushalmi, declaró en su carta de renuncia la semana pasada que había autorizado la publicación del video para desviar las críticas contra los investigadores y fiscales militares que trabajaban en el caso.

Políticos y comentaristas de derecha ensalzaron a los soldados detenidos en el caso, calificándolos de “héroes”, atacaron a los investigadores militares acusándolos de traidores y exigieron el sobreseimiento de la causa contra los soldados.

Tomer-Yerushalmi fue arrestada bajo sospecha de fraude, abuso de confianza, abuso de poder, obstrucción a la justicia y divulgación de información oficial por parte de un funcionario público, según informaron medios israelíes.

Su arresto y detención plantean serias dudas sobre el estado de derecho en Israel, la rendición de cuentas por los abusos y asesinatos de palestinos durante lo que una comisión de la ONU ha calificado de guerra genocida, y la capacidad del país para defenderse ante tribunales internacionales.

En julio de 2024, la fiscalía allanó el centro de detención militar de Sde Teiman, tristemente célebre por la tortura, y detuvo a 11 soldados para interrogarlos.

Eran sospechosos de una agresión violenta contra un palestino de Gaza, que incluyó violación anal. La víctima fue hospitalizada con lesiones que incluían fracturas de costillas, perforación de pulmón y daños rectales, según la acusación, y Tomer-Yerushalmi inició una investigación.

El gobierno, junto con políticos y comentaristas de extrema derecha, la han acusado de dañar la reputación internacional de Israel al seguir adelante con el caso y publicar el video, presentando así sus esfuerzos por enjuiciar la violencia extrema como un proyecto para debilitar al Estado.

“El incidente en Sde Teiman causó un daño inmenso a la imagen del Estado de Israel y de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado el domingo. “Este es quizás el ataque a la imagen pública más grave que ha sufrido el Estado de Israel desde su fundación”.

Tras las primeras detenciones de soldados en el caso, en el verano de 2024, una turba de extrema derecha se congregó frente a Sde Teiman exigiendo el cierre de la investigación. Algunos manifestantes, entre ellos un ministro y dos miembros de la Knéset, irrumpieron en la base.

Tomer-Yerushalmi filtró el video en agosto de 2024, después de las protestas, afirmando en su carta de renuncia que se trataba de “un intento de desmentir la falsa propaganda contra los cuerpos de seguridad del ejército”.

Días después, cinco soldados fueron acusados ​​de abuso agravado y lesiones graves. No se han revelado sus nombres y, según informaron medios israelíes, actualmente no se encuentran detenidos ni sujetos a restricciones legales.

Posteriormente, Tomer-Yerushalemi se negó a abrir o avanzar en las investigaciones sobre otros casos de posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí, debido a la presión de los ataques públicos derivados del caso, según informó Haaretz.

Solo ha habido una condena contra un soldado israelí por agredir a palestinos detenidos durante la guerra, aunque se han documentado torturas y abusos generalizados en el sistema penitenciario israelí, y decenas de palestinos han muerto en cautiverio.

Ningún soldado ha sido acusado por matar a civiles en Gaza, incluso después de ataques de gran repercusión que provocaron indignación internacional, como el asesinato de paramédicos y ataques contra un equipo de la organización benéfica World Central Kitchen. Decenas de miles de civiles palestinos en Gaza han muerto en ataques y bombardeos aéreos durante los últimos dos años.

Los ataques contra Tomer-Yerushalemi por el caso Sde Teiman se intensificaron en los últimos días tras las informaciones que la señalaban como responsable de la filtración del vídeo. Hubo exigencias oficiales para que dimitiera y amenazas personales en línea, incluso después de que anunciara su renuncia.

La campaña se interrumpió brevemente el domingo por la tarde ante el temor por su vida, después de que su pareja denunciara su desaparición a la policía y su coche fuera encontrado vacío en una playa cerca de Tel Aviv con una nota en su interior, según informaron medios israelíes.

Luego la encontraron, y en cuestión de minutos se reanudaron los ataques. El comentarista de extrema derecha Yinon Magal publicó en X: «Podemos proceder con el linchamiento», añadiendo un emoji guiñando un ojo.

Poco después, según informaron medios israelíes, manifestantes se congregaron frente a su casa, coreando consignas como «No les daremos paz». El ministro de Defensa, Israel Katz, la acusó posteriormente de «difundir libelos de sangre».

Tradicionalmente, el gobierno y el ejército israelíes han considerado la existencia de un poder judicial independiente como un obstáculo crucial para que los tribunales internacionales investiguen a Israel por presuntos abusos contra los palestinos.

Cuando existe un sistema legal nacional sólido, dispuesto y capaz de investigar y enjuiciar crímenes, es menos probable que los tribunales internacionales tengan jurisdicción para intervenir.

«¿Acaso no entienden que no teníamos otra opción? ¿Que la única manera de abordar la ola de procesos judiciales internacionales es demostrando que podemos investigarnos a nosotros mismos?», citó el periodista de investigación Ronen Bergman al abogado general, quien les dijo a sus colegas hace seis semanas, en un reportaje para el periódico Yedioth Ahronoth.

En las últimas décadas, muchos israelíes han visto el papel del abogado general militar como el de proteger a los soldados de ser procesados ​​en el extranjero, afirmó el profesor Yagil Levy, director del Instituto para el Estudio de las Relaciones Civiles-Militares de la Universidad Abierta de Israel.

“En otras palabras, la ley no se defiende como un valor en sí misma, sino como una defensa ante tribunales internacionales”.

Ahora, incluso este pragmatismo jurídico está siendo atacado por la derecha política, cuya influencia se evidencia en la falta de rendición de cuentas por la conducta de los soldados en Gaza durante los últimos dos años, añadió Levy.

“Durante la guerra, el abogado general otorgó carta blanca al ejército en Gaza, por ejemplo, en lo que respecta a los daños colaterales sin precedentes causados ​​por los ataques aéreos”, señaló.

“Esto refleja un compromiso mucho menor con el derecho internacional, donde algunos sectores de la derecha afirman que Israel está exento de respetarlo, e incluso ofrecen justificaciones religiosas para esta postura”.