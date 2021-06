Shira Haas y Ruthy Pribar querían asegurarse de que no estuviera filmando nuestra entrevista.

Eso es porque estaban acurrucados en un sofá en el apartamento de Pribar en Tel Aviv, compartiendo la misma manta. Pueden ser dos de los prometedores más emocionantes de la industria cinematográfica israelí, y ciertamente pasaron gran parte del último año acumulando premios en festivales de cine virtual mientras el resto de nosotros horneábamos masa madre, pero parecían viejos amigos recuperándose de un fiesta de pijamas larga.

El ambiente hablador e informal desmentía el gran momento profesional que Haas, de 26 años, y Pribar, de 39, están disfrutando con toda razón. Hablamos a través de Zoom mientras se preparaban para el debut estadounidense de “Asia”, una película dirigida por Pribar y protagonizada por Haas, en el Festival de Cine de Tribeca. Conocida por sus papeles en los éxitos de taquilla de Netflix “Shtisel” y “Unorthodox”, Haas ahora está consolidando su estatus como un nombre familiar. Mientras tanto, Pribar está disfrutando de un debut como director notablemente exitoso después de trabajar como productor y editor de películas durante más de una década. Cuando les pregunté si tenían algún destino turístico en mente para su estadía en Nueva York, objetaron. Sobre todo, lo que quieren es que veas su película.

Un drama de mal humor ambientado en Jerusalén, “Asia” es la historia de dos mujeres. Su personaje principal (interpretado por Alena Yiv) es una inmigrante rusa y una madre soltera que lucha por sobrevivir como enfermera en el turno de noche. Su hija, Vika (Haas), es una adolescente agobiada por todos los problemas habituales de la adolescencia, además de una enfermedad degenerativa inusualmente agresiva. Su relación, inicialmente tensa y de gladiadores, se convierte en algo así como una asociación solo cuando la salud de Vika se deteriora irremediablemente.

Cuando se trata de la descripción de una enfermedad terminal, “Asia” se tambalea. Nunca se explica la naturaleza exacta de la enfermedad de Vika ni la razón de su repentino declive, lo que hace que la trama central de la película sea demasiado vaga e inespecífica para parecer un retrato auténtico. Sin embargo, la película sobresale al evocar el ecosistema de cuidados pagados y no pagados que sustenta a todas las sociedades, y las intimidades incómodas que surgen cuando pagamos a las personas para que realicen un trabajo emocional. La propia Asia demuestra una ternura con sus pacientes ancianos a la que no puede acceder cuando se trata de su propia hija. Cuando no está trabajando en el hospital, recoge dinero extra bañando a una anciana en su edificio y se hace amiga de su cuidadora a tiempo completo, una trabajadora invitada filipina cuya decisión de mudarse a Israel por una mejor paga implica una separación prolongada de su propia hija. Luego está Gabi (Tamir Mula), una amable asistente de hospital que Asia contrata con la creencia equivocada de que puede organizar una aventura adolescente para su hija discapacitada.

Le pregunté a Haas y Pribar sobre los desafíos de filmar “Asia”, sus rutinas de cuarentena y sus formas favoritas de relajarse. (Spoiler: no es así). La siguiente conversación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Irene Katz Connelly: Quiero preguntarte un poco sobre cómo estás trabajando en este momento, ya que COVID ha alterado las rutinas de todos. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?

Haas: Bueno, en primer lugar, me despierto muy retrasado, así que apago la alarma de inmediato. Escucho el primer sonido y digo, “Basta”. Intento no tocar mi teléfono cuando me despierto, pero a veces es un desafío.

Pribar: No necesito una alarma, porque tengo una alarma muy pequeña y linda que me despierta todos los días a las 5:30 a.m.

Haas: Tiene hijos.

Pribar: Sí, mi hija menor. Ese es su reloj, así que nos despertamos y nos acurrucamos durante al menos 20 minutos. Hace que levantarse sea mucho mejor.

¿Qué es lo que absolutamente debes tener en el set?

Haas: Tengo un cuaderno diferente para cada personaje; de ​​hecho, voy a elegir el cuaderno para el personaje que estoy interpretando actualmente. A veces ni siquiera lo toco durante días, pero siempre lo tengo en el set. Puede ser para cosas serias o simplemente para dibujar mientras pienso y trabajo, cosas que me vienen a la mente con respecto al personaje. Es como el diario del personaje.

Pribar: Lo que hago cuando escribo, que es la mayor parte de lo que hago, es encontrar una melodía específica de música que escucho mientras escribo cada proyecto. Solo estoy repasando una y otra vez. Me hace desprenderme del mundo y entrar en la historia, solo escuchando la melodía. Para “Asia” fue un compositor italiano, solo música, no una canción.

¿Tienen pasatiempos de cuarentena?

Haas: Me encanta el diseño gráfico, me encanta usar Photoshop para hacer collages, y he vuelto a hacerlo. Tengo una pared enorme en mi cuarto de trabajo que hice. Estoy muy orgulloso de ello, me tomó un tiempo durante la cuarentena. Ruthy es madre, por lo que no tiene tiempo para pasatiempos.

Pribar: Sí, en COVID estuve con mis hijos todo el día. Mi nuevo pasatiempo era Zoom.

Parece que ustedes realmente se llevan bien. ¿Cómo se encontraron para esta película?

Pribar: Como sabíamos que [Shira] era muy buena, no la trajimos para las audiciones iniciales; la trajimos cuando estábamos emparejando madres e hijas. Desde el principio, supe que quería una madre y una hija que realmente se parecieran entre sí, y no solo tomar a las dos mejores actrices que pude encontrar. Pero lo asombroso fue que encontré a dos actrices increíbles y también se parecían tanto que era imposible ignorarlas. No me di cuenta de lo similares que eran hasta que estuvieron en la misma habitación. Cuando juntamos las imágenes fue como, “Está bien, esto podría funcionar”, pero no fue tan evidente como verlas juntas. Me quedé impresionado por eso.

Haas: Lo mismo para mí. Conocía a Alena y la gente me decía que nos parecíamos, pero nunca nos habíamos conocido. Recuerdo que para la prueba de pantalla, estaba sentado en la sala de espera y escuché sus pasos y miré hacia arriba, y tuve una doble toma.

Cuando vi la primera escena, ni siquiera podía decir quién era quién.

Haas: Sí, también sucede en Facebook. Es como “Puedes etiquetarte a ti mismo”, pero es la foto de Alena.

En cuanto a lo que me atrajo de la película, solo obtuve algunas escenas al principio. Pero, honestamente, existía este sentimiento, que puedes tener algunas veces, pero no es algo que siempre tienes: la necesidad de desempeñar este papel. ¿Cómo podría explicarle a Ruthy que tenía que ser yo? No porque sea el mejor actor, sino porque sentí esta energía y conexión con el personaje. Luego obtuve el guión, la llamé y le dije: “Soy Shira”. Creo que estaba llorando.

Lo que más me gustó de esta película fue que muestra muchos tipos de cuidados. Ruthy, ¿tu propia experiencia como madre te hizo querer explorar eso?

Pribar: Tengo que decir que escribí el guión antes de convertirme en madre. Lo cual es extraño porque es una película sobre el cuidado de otras personas, como madre y no como madre. Cuando ya habíamos empezado a emitir y estábamos listos para filmar en unos meses, descubrí que estaba embarazada. Y ninguna compañía de seguros en Israel estaría de acuerdo en asegurar una producción con una directora embarazada. Así que tuve que posponer la filmación durante un año. Fue realmente difícil para mí, porque llevaba cinco años deseando rodar mi primer largometraje. En cierto modo, fue mi primera lección como madre primeriza, entendiendo que hay sacrificios que voy a hacer incluso antes de dar a luz. Y me hizo entender todas estas cosas que ya estaban en el guión, pero ahora las estaba experimentando. Y luego filmar la película cuando mi bebé tenía 10 meses, realmente cambió la forma en que percibía la maternidad, cómo percibía cuidar a otro ser humano y tener esta enorme responsabilidad. No siempre sabes cómo ser esa persona, cómo ser madre.

En los últimos años, se ha debatido mucho sobre la mejor forma de representar a las personas con discapacidad en el cine y qué actores están mejor equipados para retratar a personas con enfermedades graves como la de Vika. Ruthy, ¿cómo lidiaste con esas preguntas al emitir “Asia”?

Pribar: Me han preguntado: “¿Podrías elegir a una actriz que tenga esta enfermedad para interpretar a Vika?” Pero no es posible porque la enfermedad es progresiva. Vika comienza siendo capaz de caminar, de hacer de todo, y al final de la película está atada a una silla de ruedas. Pero entiendo la sensibilidad que lo rodea. También creo que todos nos basamos en nuestras propias vidas y nuestras propias experiencias. Cuando tratas al personaje que escribes o actúas con sensibilidad, creo que se nota en la pantalla.

Una corriente oculta en “Asia” es lo que es ser un inmigrante ruso en Israel. Shira, ¿cómo te preparaste para esa parte del papel? ¿Aprendiste ruso?

Haas: Bueno, en la película el personaje de Asia habla principalmente ruso, y yo le respondo principalmente en hebreo. Aprendí algunas frases. Es un idioma muy difícil. Incluso si lo comparo con el yiddish, que hice con “Unorthodox”, creo que es más difícil.

La parte más desafiante fue responderle a Alena, porque ella habla un idioma que no conozco y necesito responder de una manera auténtica. A veces, tu pareja está haciendo algo ligeramente diferente, por lo que reaccionas de manera diferente, o puede haber una palabra específica que dice el otro personaje que vuelve loco a tu personaje. Hubo un momento en el que le pedí a Alena que se grabara a sí misma para poder escucharla, y trabajamos mucho en eso en los ensayos. Cuando llegamos a la filmación me pareció natural, casi como si supiera ruso.

Cuando terminas un gran proyecto como “Asia”, ¿cuál es tu forma favorita de relajarte?

Haas: ¡Duerme mucho! Cuando terminas un proyecto puede ser emotivo, dejar ir a un personaje pero también a personas que eran como tu familia. Así que me gusta tomarme unos días para volver a conectarme con Shira.

Pribar: Tengo que decir que no hago eso. Intento dormir mejor que cuando estoy muy ocupado, pero normalmente me apresuro a empezar un nuevo proyecto. Realmente odio no tener nada en mi mente.

Haas: Solo por unos días, ¡es saludable!

Pribar: Supongo, pero de nuevo, cuando tienes hijos, es saludable tener algo más que tus hijos.