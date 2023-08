La prótesis nasal de Bradley Cooper en ‘Maestro’ no es ‘ofensiva’ según ADL y AJC

La Liga Antidifamación se ha unido a la familia de Leonard Bernstein para defender la decisión de Bradley Cooper de utilizar una prótesis de nariz para interpretar al legendario compositor en “Maestro”.

El actor y director de “A Star is Born”, que no es judío, ha sido acusado de usar “Jewface” para encarnar al famoso compositor de “West Side Story” desde que se revelaron las primeras imágenes de la película biográfica de Netflix el año pasado. Cooper no solo protagoniza la película, sino que también la coescribió, dirigió y coprodujo.

Cuando se lanzó el primer adelanto de la película la semana pasada, el debate sobre la representación estereotipada y poco auténtica que hace Hollywood del pueblo judío comenzó de nuevo, y los críticos apuntaron a Cooper por no elegir a una persona judía para el papel y lo criticaron por ponerse la prótesis que altera la imagen. su cara. Sin embargo, también impulsó a varias organizaciones judías prominentes (y a los hijos de Bernstein) a salir en defensa de Cooper.

El lunes, la ADL respaldó firmemente a Cooper. La organización de derechos civiles, que lucha contra el antisemitismo, emitió un comunicado diciendo que el uso de prótesis no está inherentemente ligado al antisemitismo.

“A lo largo de la historia, los judíos fueron retratados a menudo en películas y propaganda antisemitas como caricaturas malvadas con grandes narices aguileñas”, dijo un portavoz de la ADL en un comunicado al LA Times. “Esta película, que es una película biográfica sobre el legendario director de orquesta Leonard Bernstein, no es eso”.

El compositor ganador de premios Emmy, Grammy y Tony era hijo de inmigrantes judíos ucranianos en los Estados Unidos. La película de Netflix narra la relación del reconocido director de orquesta con su esposa, Felicia (Carey Mulligan), con quien estuvo casado durante 25 años. (Bernstein murió el 14 de octubre de 1990 por complicaciones de insuficiencia pulmonar progresiva. Tenía 72 años).

La semana pasada, sus tres hijos, Jamie, Alexander y Nina Bernstein, apoyaron a Cooper y revelaron que el cineasta los había incluido “en cada paso de su increíble viaje” mientras hacía la película.

“Nos conmovió hasta la médula al presenciar la profundidad de su compromiso, su amoroso abrazo a la música de nuestro padre y la pura alegría de corazón abierto que aportó a su exploración”, dijeron en un comunicado compartido en la cuenta X del difunto compositor . “Nos rompe el corazón ver tergiversaciones o malentendidos de sus esfuerzos”.

También dijeron que Cooper “eligió usar maquillaje para amplificar su parecido, y estamos perfectamente de acuerdo con eso. También estamos seguros de que a nuestro padre también le habría parecido bien”.

El Comité Judío Estadounidense también estuvo de acuerdo con los Bernstein y dijo que “lo que hizo Bradley Cooper no es ofensivo, dado que a los actores se les da habitualmente maquillaje y prótesis para parecerse más a sus personajes”.

“No creemos que esta descripción dañe o denigre a la comunidad judía”, dijo el comité el martes en una declaración al LA Times.

“Maestro” también está producida por los ganadores del Oscar Steven Spielberg y Martin Scorsese. El año pasado, Cooper dijo en “The Late Show” que Spielberg lo seleccionó personalmente para dirigir la película después de ver los primeros cortes de “A Star is Born”.

La película biográfica se estrena el 2 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia. Se estrena en cines el 22 de noviembre y comienza a transmitirse el 20 de diciembre en Netflix.