Oriente Medio News.- Muchas gracias, Noa por tomarte un tiempo para dialogar con nosotros.

Noa Mishkin.- Gracias a ustedes por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo al público latinoamericano. Crecí en Gush Etzion, a las afueras de Jerusalén y siempre me he sentido atraída e interesada por el arte y el dibujo. Recientemente terminé mi licenciatura en el departamento de comunicaciones visuales de la Academia Bezalel de Arte y Diseño en Jerusalén con una especialización en ilustración. Actualmente trabajo como diseñadora gráfica para un libro mientras sigo mis estudios de diseño y tengo la esperanza de seguir una carrera como ilustradora independiente.

OMN.- Hablemos de tu novela gráfica “As a Burning Flame” (Como llama ardiente), cuéntanos en qué consiste la novela en términos generales y qué novelas gráficas te inspiraron e influenciaron tu trabajo.

NM.- Para mi tesis final, elegí escribir e ilustrar una novela gráfica ya que en ese momento había comenzado a crear cómics y estaba interesada en explorar ese medio. La novela combina la historia de Regina Jonas, la primera rabina, que vivió en el Berlín en los años 30 y 40, y mi historia de autodescubrimiento como feminista religiosa. Algunas novelas gráficas que me inspiraron son «The Rabbis Cat» de Joann Sfar, «Jane, the fox and me» de Isabelle Arsenault y «The Arrival» de Shaun Tan, en términos de estilo de ilustración y formato. También estoy, por supuesto, influenciada por mis profesores, especialmente aquellos cuyo trabajo admiro, como los dibujantes de cómic Rutu Modan y Gilad Seliktar, específicamente en términos de técnica narrativa y personajes. También hay muchos maravillosos artistas de cómics autobiográficos a los que admiro a los que recurrí para hacer mi propia voz más auténtica, como Alison Bechdel.

OMN.- Regina Jonas es el personaje central de tu novela. Cuéntanos un poco sobre su historia y lo que te inspiró a tomarla como el personaje principal.

NM.- Regina Jonas (1902-1944) fue la primera mujer en la historia judía en ser ordenada como rabina. Vivió en Berlín y más tarde en el campo de concentración de Theresienstadt como líder comunitaria, conferencista y organizadora, hasta su asesinato en Auschwitz. Su historia es inspiradora en muchos sentidos, para mí ante todo por ser una feminista pionera en una religión que es notoriamente tradicional y lenta para aceptar el cambio. Su amor por la Torá, Dios, y el pueblo judío no le permitió ignorar lo que ella veía como su llamado, su destino, independientemente de su género. En sus escritos explicó racional y halájicamente la necesidad de acabar con las anticuadas normas de género y afirmar su lugar como un pleno ser humano en la tradición judía.

Como mujer criada en un hogar y una comunidad liberales, pero aún tradicionales, encontré consuelo y afirmación en sus palabras. He estado durante mucho tiempo insatisfecha con los roles tradicionales de las mujeres en el judaísmo y he forjado el mío propio buscando una nueva identidad igualitaria dentro del judaísmo. Aquellos de nosotros que elegimos vivir una vida igualitaria a menudo somos hechos sentir como si no fuéramos parte de nuestra larga tradición, como si estuviéramos creando algo de la nada.

El descubrimiento de la historia y las palabras de Regina fueron personalmente un vínculo fortalecedor con el pasado y las grandes mujeres que habían venido antes antes de mí. También vi como mi deber contar la historia de Regina, ya que es prácticamente desconocida por el público en Israel.

OMN.- Además de la novela gráfica tienes algunas ilustraciones muy interesantes en tu sitio web. Cuéntanos sobre los temas que abordas en ellos y los principales mensajes que buscas comunicar.

NM.- En mis ilustraciones trato de buscar el humor y lo inesperado, así como los pequeños detalles en la vida cotidiana de los que es posible que no te des cuenta. Me gusta dibujar animales, pájaros y arquitectura, y tratar de insertarlos en mis proyectos, aunque estén hablando de algo completamente diferente. También me gusta dibujar a partir de fotos de referencia históricas y tratar de hacer que el pasado se mantenga vivo.

OMN.- Tu cómic titulado Pregnant Pause es muy interesante, pone en signo de interrogación la maternidad obligatoria para la mujer pero tampoco ofrece una solución tranquilizadora.



NM.- El cómic Pregnant Pause cuenta la historia de una joven que, aunque ama a su esposo, gradualmente se da cuenta de que ella no puede darle hijos, simplemente porque no quiere. Está contado en un estilo realista, hasta que un giro muy oscuro y divertido pone el mundo patas arriba. Yo creé este cómic como una forma de lidiar con mis complicados sentimientos sobre la posibilidad de la maternidad, y esos sentimientos chocando con el deseo muy claro de mi marido de tener niños.

No hay una solución fácil a esta situación, y en lugar de simplemente agonizar sin fin, creé una solución de fantasía. Estaba muy nerviosa por mostrar este cómic al mundo, ya que es un tema muy personal y doloroso, pero creo que esta es una de las principales razones por las que hago arte, para hablar de lo que me está volviendo loca, para tratar de trabajar a través de complicadas emociones. Desafortunadamente, esto no hace que los problemas desaparezcan, pero al menos tiene algo hermoso e interesante al final.

OMN.- Has pintado ketubot (contratos matrimoniales judíos) a mano, ¿qué te atrajo de ellas? ¿Por qué incorporarlas como un proyecto separado en tu portafolio?

NM.- Dibujo y pinto ketubot hechas a mano por encargo para parejas que se casan y quieren una obra de arte para su contrato matrimonial. Había soñado con crear ketubot desde que era una niña, admirando la ketubah de mis padres que colgaba en nuestra sala de estar. Empecé a hacerlas cuando tenía dieciocho años para mi familia y amigos, y finalmente comencé a venderlas. Me siento realmente atraída por esta tradición de convertir un documento legal, un objeto puramente utilitario, en un hermoso adorno simplemente porque celebra el amor y el matrimonio.

El judaísmo no es una cultura muy visual, y nuestras tradiciones artísticas son relativamente pobres en comparación con otras religiones y sin embargo el arte popular de diferentes comunidades judías de todo el mundo ha encontrado la manera de hacer las ketubot muy especiales, personales y verdaderas obras de arte. Ya que no son objetos rituales, más bien documentos legales, no hay reglas estrictas que rigen cómo deben verse, por lo que hay un sinfín de oportunidades para la creatividad. Me siento muy honrada de ser parte de una larga lista de artistas que crean estos objetos tan hermosos.

OMN.- ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Cómo pueden nuestros lectores latinoamericanos encontrarte y contactarte?

NM.- Acabo de graduarme, así que no estoy segura de a dónde me llevará mi carrera todavía. Estoy emocionada de crear más cómics y contar mi historia personal a través de ellos. También estoy interesada en ilustrar la obra de autores que admiro, empezando por Isaac Bashevis Singer, cuyas historias de la vida en el shtetl, poblado por demonios y soñadores, me han fascinado durante mucho tiempo. El mejor lugar en el que puedes seguirme a mí y mi trabajo es Instagram, bajo el usuario noamishkin. ¡Me encantará saber de ustedes!