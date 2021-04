Desde su estreno, la serie "Poco Ortodoxa" generó un fenómeno a nivel mundial. Con solo cuatro episodios de 55 minutos cada uno, la actriz israelí Shira Haas interpretando el papel de Esty, logró conquistar a la crítica en cada rincón del planeta.

En esta oportunidad, el reconocimiento a "Poco Ortodoxa" llega desde Reino Unido, donde participará de la terna "Mejor Serie Internacional" en los British Academy Film Awards. Estos son los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

En la misma categoría competirán las series: "Little America", "Lovecraft Country" y "Welcome to Chechnya: The Gay Purge". La entrega se llevará a cabo el próximo 6 de junio, y debido a la pandemia se realizará de forma virtual.

Cabe destacar que la semana pasada, los protagonistas de "Poco Ortodoxa", Shira Haas y Amit Rahav, ambos israelíes, obtuvieron el "Independent Spirit Award" por sus actuaciones en la serie.