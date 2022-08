Better Things, la serie que creaste, escribiste y protagonizaste, ha regresado a BBC2 y no podemos agradecerte lo suficiente. Durante cuatro temporadas fascinantes, nosotros, sus fanáticos, lo hemos visto reír, reír, luchar y celebrar en el papel de la divorciada judía Sam Fox, un actor que trabaja y también da voz a dibujos animados, mientras cría a tres hijas y maneja/cuida a una madre anciana a pesar de nadie cuida de ella. Pero Sam hace frente a esta sobrecarga de responsabilidad de la misma manera que el resto de nosotros. Ella simplemente sigue adelante.

Better Things , una comedia dramática semiautobiográfica, pero totalmente guionizada, finalmente nos dio una protagonista femenina judía con la que podemos relacionarnos, independientemente de cuánto amemos a la cuidada, financiada por una familia y que hace faldas, Marvelous Mrs Maisel . Los programas que reflejan nuestras propias vidas, mientras aclaran quiénes somos a los demás, no aparecen muy a menudo y pocos, si es que hay alguno, lo han hecho mejor que Better Things .

El hecho de que gran parte de la serie refleje su propia vida e historia explica la autenticidad, ya que ha tomado el consejo de “escribir lo que sabe” y seguirlo. Así que Sam, como usted, es hija de un ingenioso estadounidense que murió (su difunto padre fue el escritor y productor Don Segall) y una madre inglesa (interpretada por Celia Imrie). Tu propia madre, Marina, se convirtió al judaísmo y fue conmovedor leer que se enojó mucho cuando le dijiste a la gente que era una conversa: “Porque se considera judía”.

También dijiste que Better Things “me parece tan judío”, lo cual es genial, porque nos lo hace a nosotros. ¿Cómo podría no serlo, con la inclusión de tanto yiddish casual, un bat mitzvah, Zoom shivah, risas en la cara de tsorus y un pez dorado como mascota llamado Gefilte? Incluso la preparación del viaje es judía en su obra maestra, ya que esta última serie introduce el término ’empacar schpilkes ‘ que también sufro cuando me voy.

Divertida, cálida, identificable y honesta, Sam es una heroína heimishe que evita el mal de ojo escupiendo y da la bienvenida a todos, independientemente de la persuasión, a su casa para comer. Sam es una alimentadora y cocina sin descanso para su familia y también después del trabajo, tal como lo hace Pamela, como le reveló a Thrillist.com : “Le está mostrando a la gente que en realidad es mucho más rentable, menos derrochador y más delicioso que pedir comida para llevar”. . La comida sin amor no tiene sabor.

Al igual que nosotros, Sam también sabe que la comida es una parte clave de la paternidad judía exitosa porque los niños se descargan cuando comen.

Algunas de las mejores escenas de Better Things han tenido lugar alrededor de la mesa de la cocina cuando las hijas Max (Mikey Madison) Frankie (Hannah Alligood) y Duke (Olivia Edward) recuerdan, bromean, discuten y luego se enfurecen con su madre, que pasó la mayor parte del tiempo. del episodio preparando los platos de verdad. No hay falsificación en este programa, por lo que cuando Sam se cortó la mano cortando ajo, la sangre fue tan real como la emoción que genera la serie, y sin ningún tipo de sentimentalismo.

Secular, pero firmemente apegada a sus raíces culturales, Sam se siente como un alma gemela para muchos de nosotros y, afortunadamente, no tiene un acento del viejo país como tantos personajes judíos de la pantalla. No, en este espectáculo, la música klezmer no es una señal de nuestra etnia, es la pista de fondo de Sam haciendo borscht, lo que significa que podemos ver Better Things desde el sofá y no detrás de él.

Sam y Frankie probando Borscht es uno de los muchos momentos judíos en esta clase magistral heimishe

Borscht es el catalizador que conduce a una disputa familiar en la temporada final, y la disputa, que resulta en que Sam coma sola su sopa de remolacha, es familiar. Menospreciar a una madre, reaccionar de forma exagerada ante pequeñas cosas, confrontar el trauma de la infancia y atribuir culpas a menudo son parte de la experiencia gastronómica judía y, en los últimos seis años, hemos visto a Sam y su familia navegar estos aspectos de la vida en cámara como un flujo libre cada día. viñetas del día. La pubertad, el envejecimiento, el divorcio, la menopausia, la salud mental, la identidad y la herencia han estado sobre la mesa, generalmente rodeados de vasos de chupito y tazones de sopa de tomate con crostini. Pamela, tuviste la amabilidad de compartir esa receta en Instagram, pero nunca habrá una mejor para compartir que Better Things.