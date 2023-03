La sobrina de Sara Netanyahu, la profesora Ruth Ben-Artzi, rompe su silencio: ‘Mis familiares están promoviendo el fascismo’

Durante años Ruth Ben-Artzi, politóloga y sobrina de Sara Netanyahu, se distanció de todo contacto con la familia del primer ministro. Pero hoy, incluso desde su casa en Nueva Inglaterra, ya no puede permanecer en silencio. La ‘reforma’ del gobierno, dice, completará la transformación de Israel en una teocracia.

“¿A qué hora? La respuesta es que estoy avergonzada, triste y enojada. Me avergüenzo de que mis parientes no se avergüencen. Que se encuentran en una posición de poder que promueve y alienta la violencia, el racismo, el nacionalismo y el fascismo. Estos no son los valores judíos que he absorbido y con los que me siento conectado». En una entrevista con la reportera de Haaretz Netta Ahituv, Ruth Ben-Artzi , nieta de Sara Netanyahu , esposa del primer ministro Benjamin– rompe el secretismo sobre lo que está pasando en Israel y acusa directamente al gobierno actual. Ben-Artzi es politóloga, profesora asociada en Providence College, una institución privada en Rhode Island, y se ha distanciado mucho de su familia. En vísperas de otro sábado concurrido de protestas y manifestaciones en Israel contra la reforma de la justiciaBuscada por Netanyahu, la sobrina critica duramente el trabajo del ejecutivo encabezado por su tío. “Una política basada en la religión y la venganza conducirá a lugares oscuros. Mientras los amigos, colegas y personas que conozco y respeto vivan en Israel y luchen por un futuro democrático e igualitario, haré todo lo posible para apoyarlos”, dice el hombre de 51 años, “Israel debe seguir siendo un país donde los judíos encontrar un refugio seguro y gratuito, igualdad y asociación con todos los grupos dentro de las fronteras estatales. Tengo que creer que esto es posible, porque la alternativa, un estado antidemocrático y despótico basado en la supremacía judía, solo traerá sufrimiento y destrucción”.