La UE convoca a Israel para tratar el respeto de los derechos humanos y el fallo de la CIJ sobre Rafah

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron por unanimidad este lunes convocar un Consejo de Asociación con Israel para debatir el cumplimiento por este país de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del acuerdo comercial UE-Israel, también conocido como ‘Acuerdo de Asociación’.

El bloque también pretende aprovechar la reunión para confrontar al Gobierno de Netanyahu sobre su cumplimiento de la sentencia del viernes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó a Israel detener su ofensiva militar prevista en la ciudad de Rafah.

La medida se produce tres meses después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, pidieran por primera vez la revisión urgente del ‘Acuerdo de Asociación UE-Israel’, citando serias preocupaciones por la campaña militar de Israel en Gaza y las posibles violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

READ HERE: a summary of the #ICJ Order on the request of South Africa of 10 May 2024 for the modification of the Order of 28 March 2024 in the case #SouthAfrica v. #Israel https://t.co/o3gnBr92g6 pic.twitter.com/6LWegvuii8

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 24, 2024