La UER pospone la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026 hasta diciembre

La Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) ha cancelado temporalmente su votación sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026, según confirma la emisora anfitriona ORF.

La consulta entre sus miembros estaba programada para el 15 de noviembre, tal y como confirma el diario Kronen Zeitung. Sin embargo, las circunstancias geopolíticas actuales en plenas negociaciones de paz por el conflicto en Gaza habrían llevado a la organización a posponer la votación. Este citado medio destaca que era prácticamente segura la mayoría a favor de la exclusión de Israel, al plantearse una votación secreta.

Por tanto, se vuelve al plan inicial con la Asamblea General ordinaria de la UER que se celebrará el 4 y 5 de diciembre en Ginebra (Suiza). El tema se debatirá entre todos sus miembros (participantes o no en el Festival de Eurovisión).

El comunicado es algo ambiguo, ya que no se habla de una nueva votación. Sin embargo, desde ORF confirman que “la decisión la tomará ahora la Asamblea General en diciembre, como estaba previsto inicialmente”. Por tanto, se espera una consulta en diciembre, siguiendo el plan previo. Por su parte, el periodista GJ Kooijman avanza que es probable que en dicha asamblea haya votación, citando fuentes de la emisora neerlandesa AVROTROS. Sin embargo, otros medios como Der Standard hablan de cancelación de la votación.

Así, el Consejo Ejecutivo de la UER entiende que “existe una clara necesidad de organizar un debate abierto y personal entre sus miembros sobre la participación en el Festival de Eurovisión 2026”. Por ello, será uno de los puntos del día en la Asamblea General ordinaria.

“A la luz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio, el Comité Ejecutivo coincide en la clara necesidad de un debate abierto y personal entre los miembros sobre la participación en el Festival de Eurovisión 2026” “Por lo tanto, el asunto se ha incluido en el orden del día de la Asamblea General ordinaria de invierno, prevista para diciembre, en lugar de una reunión extraordinaria previa” Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU)

Desde Kronen Zeitung destacan que Roland Weißmann, director general de ORF, se mostró “encantado” con esta decisión. De hecho, el máximo responsable de la emisora austriaca defendió en varias ocasiones la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026.

El canciller Christian Stocker defendió que Austria no organice Eurovisión 2026 si se expulsa a Israel

El canciller austriaco Christian Stocker defendió de nuevo la presencia israelí en el certamen europeo que está previsto para el 12, 14 y 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria).

Aunque su apoyo a Israel no es nuevo, en esta ocasión el también líder del partido conservador Österreichische Volkspartei (ÖVP) ha planteado una situación inédita. Sostiene que si se produce un boicot contra Israel, la emisora austriaca ORF no debería organizar la 70º edición del Festival de Eurovisión, según publica el medio oe24 (Österreich).

Además, el canciller Christian Stocker y el secretario de Estado Alexander Pröll estarían presionando tanto a la ORF como al Ayuntamiento de Viena para que no organicen el evento si Israel queda excluido. Por tanto, de las declaraciones políticas habrían pasado a los hechos.

“Es impensable que fuéramos nosotros quienes prohibiéramos a un artista judío venir a Viena”, subrayó un portavoz del Österreichische Volkspartei (ÖVP). Los liberales del Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) parecen apoyar esta posición del partido gobernante.

Recordemos que el contrato entre la emisora anfitriona ORF, el Ayuntamiento de Viena y la UER incluye una cláusula de penalización de hasta 40 millones de euros si esta situación se llegara a producirse.

Según oe24, la televisión austriaca debería hacer frente a 26 millones de euros y el resto correspondería a la ciudad anfitriona, en este caso, Viena. Sin embargo, el director general de ORF Roland Weissmann habría informado al Gobierno de que el Estado tendría que cubrir toda la multa.