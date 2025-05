La Universidad Bar-Ilan otorgará el primer premio del Instituto Jonathan Sacks al reconocido profesor de Ciencias Políticas Robert Putnam.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La Universidad Bar-Ilan se enorgullece de anunciar que el ganador del Premio inaugural del Instituto Jonathan Sacks es el Prof. Robert Putnam, Profesor Emérito de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

El premio fue establecido por la familia Gewurz de Montreal, Canadá, en memoria de Samuel Gewurz, z”l, para reconocer a personas que han realizado contribuciones excepcionales como intelectuales públicos, promoviendo las ideas, valores y preocupaciones prácticas centrales en la obra del distinguido líder y pensador, el rabino Lord Jonathan Sacks.

Al hablar sobre el premio, el Prof. Jonathan Rynhold, Director Académico del Instituto Jonathan Sacks, comentó: «Tanto el Prof. Putnam como el rabino Sacks destacaron las amenazas que representan el individualismo excesivo, el extremismo religioso y la polarización. Su investigación enfatiza la necesidad de aumentar drásticamente el capital social: las redes, las normas y la confianza que facilitan la cooperación para el beneficio mutuo, tanto dentro de los grupos como entre ellos». La innovadora investigación del profesor Putnam ha moldeado significativamente el discurso global sobre el capital social, el compromiso cívico y la cohesión comunitaria. Sus obras fundamentales, como “Bowling Alone: ​​The Collapse and Revival of American Community” (2000) y “American Grace: How Religion Divides and Unites Us” (2010), fueron frecuentemente consultadas por el rabino Sacks en sus escritos, como “The Home We Build Together” y “Morality”.

Con más de quince libros traducidos a veinte idiomas, el profesor Putnam es el académico más citado en el campo de las ciencias políticas en los últimos cincuenta años. Galardonado con la Medalla Nacional de Humanidades, el máximo galardón de Estados Unidos por sus contribuciones a las humanidades, su experiencia ha sido solicitada por líderes mundiales, como los presidentes estadounidenses Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, así como por los primeros ministros británicos Tony Blair y David Cameron.

El profesor Putnam declaró: «Jonathan Sacks fue uno de los líderes morales, intelectuales y religiosos más destacados del último medio siglo. Me siento profundamente honrado de recibir el primer Premio Jonathan Sacks». El rector de la Universidad Bar-Ilan, Prof. Arie Zaban, añadió:

«Felicito al Prof. Putnam por este premio y agradezco al Legado del Rabino Sacks su confianza en la Universidad Bar-Ilan, apoyando la creación del Instituto y confiándonos la misión de preservar y promover el legado del Rabino Sacks en beneficio de Israel, el pueblo judío y la humanidad en general».

El Premio del Instituto Jonathan Sacks está dotado con 100.000 NIS y se entregará formalmente en una ceremonia especial organizada por la Universidad Bar-Ilan en mayo.

El Instituto Jonathan Sacks de la Universidad Bar-Ilan se fundó en 2023 para honrar y perpetuar el legado del difunto Rabino Lord Jonathan Sacks, ex Rabino Principal de las Congregaciones Hebreas Unidas de la Commonwealth. A través de programas e investigaciones, el Instituto busca garantizar que las ideas del Rabino Sacks reciban la atención y el reconocimiento que merecen en el ámbito académico, especialmente en su relación con los desafíos morales, sociales y políticos contemporáneos. Además, el Instituto está desarrollando una red diversa de ex alumnos con potencial de liderazgo que pueden tener un impacto práctico en el futuro de la sociedad israelí, judía y mundial, inspirados y guiados por la visión del rabino Sacks.