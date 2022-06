El nuevo BA internacional impregnará a los futuros líderes empresariales con experiencia académica y práctica en el centro de innovación de Tel Aviv

La Universidad de Tel Aviv lanzó una nueva licenciatura internacional en Administración y Artes Liberales, con énfasis en el espíritu empresarial, y recientemente abrió la inscripción para la clase inaugural a partir del año académico 2022-23.

La pista competitiva de tres años y doble especialidad se impartirá completamente en inglés. El programa está abierto a estudiantes de todo el mundo. Es uno de los primeros de su tipo en Israel y se une a un número creciente de tales ofertas de grado en todo el mundo.

El escenario empresarial global de hoy en día se está volviendo cada vez más complejo y competitivo. Los organizadores del Programa creen que, para tener éxito, los gerentes y empresarios necesitan un conjunto de habilidades diversas que combinen una comprensión profunda de la gestión con el conocimiento de una variedad de otras disciplinas.

En este contexto, TAU lanzó el Programa basándose en su historial como una de las mejores universidades del mundo para producir empresarios exitosos y fortaleza en la investigación interdisciplinaria. El nuevo grado se basará en el historial de TAU como una de las principales instituciones de innovación y emprendimiento y su proximidad a la reconocida escena de startups de Tel Aviv. En 2021, TAU ocupó el quinto lugar en el mundo para el espíritu empresarial y el octavo en el mundo para los fundadores de startups. La Coller School of Management ocupa el puesto 30 en el mundo, y su programa de MBA es el 13º a nivel internacional.

Los estudiantes de la Licenciatura Internacional en Administración y Artes Liberales aprenderán de profesores e instructores de clase mundial, muchos de los cuales son líderes de la industria. El Programa también ofrece a los estudiantes una interacción frecuente con el sector local de alta tecnología a través de pasantías, redes y tutoría. Es la última iniciativa que demuestra la adopción por parte de TAU de una tendencia mundial de incorporar una amplia educación en artes liberales en los planes de estudio de ciencia y tecnología; se une a iniciativas como el Programa Jack, Joseph y Morton Mandel para Humanidades en Ingeniería.

La programación académica del nuevo grado es el resultado de una empresa conjunta entre The Coller School of Management, la escuela de negocios mejor clasificada de Israel, y The International BA en Artes Liberales. Los graduados de ambas unidades de TAU se han convertido en líderes exitosos en negocios y alta tecnología.

Al igual que en los más de 60 programas de idioma inglés de TAU International, los estudiantes en el programa international BA in Management and Liberal Arts estudiarán entre una cohorte diversa de estudiantes en clases pequeñas. El plan de estudios incorpora rigurosas ciencias de la gestión con una opción de siete pistas de estudio especializadas en las artes liberales: psicología, cultura digital y comunicaciones, filosofía, literatura, estudios judío-israelíes, estudios de Oriente Medio y ciencias de la vida.

Milette Shamir, vicepresidenta de colaboración internacional de TAU : “La relación simbiótica entre la Universidad de Tel Aviv y el próspero ecosistema de innovación de Tel Aviv con más de 2.000 nuevas empresas ha creado un entorno de campus único que genera ideas e innovaciones que cambian el juego. Este nuevo programa refleja directamente las prioridades de TAU para ser cada vez más global y proporcionar una educación holística a todos los estudiantes para prepararlos para tener un impacto en el mundo real”.

Prof. Shai Danziger, jefe académico de la Licenciatura Internacional en Administración y Artes Liberales en TAU: “Los títulos tradicionales para empresarios, como administración o contabilidad, no necesariamente proporcionan el tipo de conjuntos de habilidades diversas necesarias para liderar negocios hoy en día. Las amplias habilidades que nuestros estudiantes van a adquirir en las humanidades y en el centro de startups líder en el mundo de Tel Aviv seguramente los convertirán en mejores gerentes, tanto en nuevas empresas como en grandes corporaciones”.