La Universidad Hebrea de Jerusalén celebra su centenario

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La Universidad Hebrea de Jerusalén celebró la semana pasada su centenario, conmemorando un siglo de contribuciones académicas e intelectuales.

El profesor Asher Cohen, rector de la universidad, declaró: “Durante cien años, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha sido el hogar de individuos excepcionales: aquellos que cuestionan, rompen con las convenciones, innovan y redefinen los límites. Todo comenzó con una chispa pionera en el corazón de Jerusalén, dando forma al panorama académico de Israel”.

Un grupo extraordinario de gigantes intelectuales, entre ellos Albert Einstein, Jaim Weizmann, Jaim Najman Bialik y Martin Buber, se unieron en la búsqueda de una visión compartida: la creación de la Universidad Hebrea, cuya primera piedra se colocó en 1918, treinta años antes de la declaración del Estado de Israel. Ellos y muchos otros fundaron una institución académica pionera para formar futuros líderes en investigación, ciencia, servicio público y sociedad, en beneficio de Israel y de toda la humanidad. Desde que esta visión se hizo realidad, la universidad ha mantenido la excelencia en la investigación y la educación como su máxima prioridad. Hoy en día continúa siendo un centro de conocimiento, innovación e investigación pionera en diversos campos, formando generaciones de líderes, académicos y pensadores.

La UHJ ha sido un centro de investigación e innovación en múltiples campos. En 2024 fue clasificada como la mejor universidad de investigación de Israel, y la número 81 entre las 100 mejores universidades del mundo según el Ranking de Shanghai.

Actualmente, la Universidad Hebrea cuenta con seis campus a lo largo de todo Israel:

Monte Scopus: sede de las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Edmond J. Safra (Givat Ram): sede de las ciencias exactas.

Ein Kerem (hospital Hadassah): sede de las ciencias médicas.

Fuera de Jerusalén:

Rejovot: sede de la Facultad de Agricultura, Alimentación, Veterinaria y Ciencias Ambientales.

Beit Dagan: sede del Hospital Veterinario.

Eilat: sede del Instituto Interuniversitario de Ciencias Marinas.

Debe mencionarse que la Biblioteca Nacional de Israel formó parte de la UHJ hasta que se convirtió en una entidad autónoma.

En la primera Junta Directiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén se encontraban Sigmund Freud y Martin Buber. Cuatro primeros ministros de Israel han sido exalumnos de la universidad. Un total de 15 ganadores del premio Nobel (8 exalumnos y profesores), dos ganadores de la Medalla Fields de Matemática y tres ganadores del Premio Turing de Computación están vinculados a la UHJ.

Inicios humildes pero prometedores

El 1º de abril se cumplieron exactamente cien años del nacimiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En un sencillo escenario de madera, sin micrófono ni amplificación, el discurso inaugural estuvo a cargo del Jaim Weizmann, quien más tarde se convertiría en el primer presidente de Israel, junto con discursos del Gran Rabino Abraham Isaac Kook, Arthur James Balfour (ex canciller británico que firmó la famosa Declaración), Winston Churchill (entonces ministro británico de las Colonias), el Alto Comisionado Británico Sir Herbert Samuel, Edmund Allenby (el general que tomó la ciudad de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial) y el poeta Jaim Najman Bialik.

Ese mismo día la universidad recibió como obsequio un manuscrito de su otro fundador, Albert Einstein, quien no pudo asistir. Esa copia de la Teoría de la Relatividad ha permanecido como una de las posesiones más preciadas de la universidad, en el campus Edmond J. Safra en Givat Ram. Einstein comentó en una entrevista de 1921 a The New York Times: “Ningún acontecimiento en mi vida me ha dado mayor satisfacción que la iniciativa de fundar la Universidad Hebrea en Jerusalén”.

“Ningún acontecimiento en mi vida me ha dado mayor satisfacción que la iniciativa de fundar la Universidad Hebrea en Jerusalén” Albert Einstein, 1921

La profesora Mona Khoury, vicepresidenta de Estrategia y Diversidad de la universidad, señala: “La Universidad Hebrea se enorgullece enormemente de sus logros en innovación, incluyendo el desarrollo de medicamentos que salvan vidas y la creación de empresas influyentes en diversos sectores. Fortalecer la conexión entre la academia y la industria es una prioridad clave, que incluye la formación académica, colaboraciones de investigación con empresas comerciales, y la comercialización del conocimiento y las patentes desarrolladas por la universidad.

Existe una relación productiva y dinámica entre la investigación pionera de la UHJ y los emprendedores, inversores y líderes de la industria, facilitada por Yissum, la empresa de trasferencia de tecnología de la universidad. Hasta la fecha, Yissum ha registrado más de 260 startups basadas en tecnologías desarrolladas en la Universidad Hebrea, 18 de las cuales han salido a bolsa, incluyendo la famosa firma Mobileye.

“Al entrar en su segundo siglo, la Universidad Hebrea se mantiene firme en su misión de promover el conocimiento, fomentar la innovación y formar a los líderes del futuro. Con su distinguida trayectoria y compromiso con la excelencia, la universidad seguirá desempeñando un papel vital en la construcción del futuro académico y científico de Israel y contribuyendo a la comunidad investigadora global”, concluye Khoury.

Fuentes: The Jerusalem Post y Wikipedia.org.

Traducción Sami Rozenbaum / Nuevo Mundo Israelita.