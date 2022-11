Por su parte, el museo indicó que “las mujeres de estas obras, que abarcan sus múltiples series de fotografía y arte conceptual, son admiradas por Lautenberg por su espíritu de libertad”. La curadora del Museo Judío de Florida-FIU, Jacqueline Goldstein, comentó que “el brillo de cada una de estas mujeres en las obras de Lautenberg se destaca en este momento como el tipo de luminosidad que puede ayudarnos a atravesar tiempos difíciles”. Y añadió que “cuando se ven juntas como un grupo de obras, su intensidad se multiplica”.

Las piezas de Lautenberg en la muestra abarcan una intensa carrera en las artes visuales, tanto en fotografías como en obras de arte conceptual, y también se presentan trabajos que no habían sido expuestos hasta la fecha. El visitante podrá apreciar imágenes tomadas en Cuba, Nueva York y hasta la Antártida, por ejemplo.

Mujeres libres

Dentro del catálogo de la exposición resaltan las representaciones de la popular Estatua de la Libertad ubicada en Nueva York, variaciones que ponen el dedo en la llaga y destacan numerosas problemáticas actuales.

El díptico “Wanted”, o “Se busca” es otro importante llamado a la igualdad, en tanto apunta a Harriet Tubman, una abolicionista que en el siglo XIX que luchó por la libertad de los negros convertidos en esclavos en Estados Unidos, además de abogar por el sufragio femenino. La obra se basa justamente en el cartel usado para capturar a Tubman, imagen que se yuxtapone con la de la actriz Cynthia Erivo, que en 2019 interpretó a Tubman en la película Harriet.

Por estas fechas Lautenberg coproduce junto a Steve Leber un musical de Broadway basado en la vida del artista Andy Warhol, con libreto de Rupert Holmes y dirección de Sir Trevor Nunn. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Warhol, está programado para estrenarse en 2023 en Londres, antes de seguir en gira a los Estados Unidos.

En Hollywood y en los escenarios

La cultura popular estadounidense se nutre de iconos de la gran pantalla y también de la música y el espectáculo. De ahí que Lautenberg acuda a estas figuras para crear una especie de mapa artístico que a la vez apunta hacia mensajes por la libertad y el desafío de los cánones.

Una de las series de la artista se titula Art Meets Hollywood, y se basa en collages digitales que retoman el tema de la mujer fatal convertida en símbolo sexual en una industria liderada por hombres. Son dípticos que juntan obras artísticas con fotogramas de películas de Hollywood, combinación que resignifica ambas piezas y muestra un interesante resultado.

Vale destacar que las piezas de arte que se inspiran en las películas fueron creadas en el mismo año de esas producciones cinematográficas. Aquí están, entre otras, Rita Hayworth, Judy Garland, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Barbra Streisand.

Además, hay una serie de fotografías de conciertos titulada Pop Rocks, donde brillan Katy Perry, Andra Day, Miley Cyrus, Lady Gaga, y otras mujeres que captó el lente de la artista en sitios como Italia y varios países asiáticos.

Más sobre la artista

Bonnie Lautenberg es una fotógrafa y escritora que vive entre Nueva York y Palm Beach. Durante los últimos 30 años, sus obras se han presentado en exposiciones en galerías, museos y ferias de arte en EEUU.

Es la viuda del difunto senador Frank Lautenberg, uno de los senadores con más años en el cargo en Washington (desde 1982 hasta 2001, luego nuevamente desde 2003 hasta su muerte en 2013). Su serie de retratos How They Changed Our Lives: Senators As Working People está en la Biblioteca del Congreso en línea a perpetuidad.

En 2022, Lautenberg fue nombrada por la Casa Blanca para el Comité Asesor del Presidente sobre las Artes (PACA) que sostiene y guía el Centro Kennedy, el Centro Cultural Nacional de los Estados Unidos.

Sobre el Museo Judío de Florida-FIU

El Museo Judío de Florida-FIU es el museo oficial del Estado de Florida dedicado a contar la historia de más de 250 años de historia, arte y cultura judía de Florida.

Está ubicado en dos edificios históricos restaurados que alguna vez fueron sinagogas para la primera congregación judía de Miami Beach. La sinagoga original fue construida en 1929, y la segunda, construida en 1936, fue diseñada por el arquitecto Art Deco Henry Hohauser.

Si bien refleja la experiencia judía que abarca más de dos siglos en todo el estado de Florida, el museo crea una comprensión de la experiencia inmigrante compartida en nuestra sociedad multicultural.

Dirección: 301 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139