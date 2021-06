El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, inauguró oficialmente la embajada de Israel en los Emiratos Árabes Unidos el martes por la tarde, elogiando el “momento histórico”.

“Estamos aquí hoy porque hemos elegido la paz sobre la guerra, la cooperación sobre el conflicto y el favor de nuestros hijos sobre los malos recuerdos”, dijo Lapid.

“Los acuerdos los firman los líderes, pero la paz la hace el pueblo”.

Lapid hizo todo lo posible para agradecer al ex primer ministro y rival político Benjamin Netanyahu, a quien llamó “el arquitecto de los Acuerdos de Abraham y que trabajó incansablemente para lograrlos”.

También agradeció al expresidente estadounidense Donald Trump y al actual presidente Joe Biden.

Reciba The Times of Israel Daily Edition por correo electrónico y no se pierda nuestras noticias más importantes. Suscríbete gratis

Lapid declaró que “Israel quiere la paz con todos sus vecinos”.

“No vamos a ninguna parte. El Medio Oriente es nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos”, dijo. “Hacemos un llamado a todos los países de la región para que reconozcan esto y hablen con nosotros”.

Después de Labid, el ministro de Cultura y Desarrollo del Conocimiento de los EAU, Noura Al Kaabi, dijo: “Es imperativo que nos preparemos a nosotros mismos ya nuestros hijos para un mundo nuevo”.

Destacó la cooperación de su país con Israel en las áreas de inteligencia artificial, ciudades inteligentes, COVID-19, comercio y turismo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid (R), y el ministro de Cultura emiratí, Noura Al Kaabi, inauguran la Embajada de Israel en Abu Dhabi, el 29 de junio de 2021 (Shlomi Amsalem / GPO)

“Subrayamos nuestro entusiasmo por lo que esperamos sea la primera de muchas visitas de alto nivel”, dijo.

READ Como es estar en la crisis de Covid-19 en India

Al-Kaabi concluyó su discurso con pero usaEn hebreo, “Muchas gracias”.

Lapid está visitando los Emiratos Árabes Unidos en la primera visita oficial de un ministro israelí al estado del Golfo.

El viaje se produce casi un año después de que los países anunciaran la normalización de las relaciones, y después de meses en los que las visitas planificadas de funcionarios israelíes se vieron interrumpidas por una serie de problemas, que van desde crisis de salud hasta disputas diplomáticas.

A la ceremonia asistieron el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Muhammad Al-Khaja, el enviado de Israel a los Emiratos Árabes Unidos, Eitan Naeh, y el rabino local de Chabad, Levi Deutchman.

Durante su visita de dos días, Lapid también asistirá a la inauguración del Consulado de Israel en قنصلية Dubai.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, recibirá al diplomático israelí.

Lapid habló con bin Zayed a principios de este mes. Después de la llamada, Lapid dijo que esperaba “trabajar con él para desarrollar las relaciones cálidas y únicas entre nuestros dos países en beneficio de nuestros pueblos y de todo el Medio Oriente”.

El primer ministro Netanyahu se dirige al gabinete antes de la votación sobre el tratado de paz con los Emiratos Árabes Unidos, 12 de octubre de 2020 (GPO)

Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron en agosto que normalizarían las relaciones diplomáticas, lo que llevaría a una proclamación de relaciones secretas durante una década. Más tarde, Bahrein, Sudán y Marruecos también se unieron a los Acuerdos de Abraham negociados por Estados Unidos, y también se rumoreaba que otros países estaban manteniendo conversaciones, aunque ninguna llegó a buen término.

READ Turquía convoca al embajador estadounidense tras la declaración del "genocidio" armenio | Noticias de Joe Biden

Según los informes, Netanyahu selló el acuerdo, que incluía el acuerdo de Israel de no bloquear la venta estadounidense de aviones de combate F-35 a los Emiratos Árabes Unidos, detrás de las apariciones de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

Netanyahu ha buscado repetidamente viajar a los Emiratos Árabes Unidos para celebrar el acuerdo, el primer acuerdo entre un país árabe para establecer relaciones abiertas con Israel en décadas, pero se ha retrasado repetidamente debido a restricciones de viaje debido al virus Corona, problemas de programación. , y batallas políticas internas, además de la disputa. Con Jordan en marzo, mantuvo su avión en tierra. Según los informes, trató de evitar que el exministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi realizara una visita oficial allí para evitar que se robara el centro de atención antes de las elecciones de marzo.

En cambio, el rival de Netanyahu, Lapid, está haciendo el viaje, menos de un mes después de que logró formar una coalición de unidad liderada por el primer ministro de derecha Naftali Bennett que ha empujado a Netanyahu a la oposición.

El viaje de Lapid se produce a pesar de la reciente incorporación por parte del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos a la lista de sitios que se recomienda encarecidamente a los israelíes que eviten debido al brote de coronavirus y advirtiéndoles de una posible prohibición de viajar allí. El país ha visto el número de casos aumentar a más de 2.000 casos nuevos por día recientemente.

Emprenda una visita histórica a los Emiratos Árabes Unidos. ??????? pic.twitter.com/fkw7Ed4dfP

– Yair Lapid (yairlapid) 29 de junio de 2021

Mientras esté en Dubai, visitará Lapid Pabellón de Israel En la feria comercial Dubai Expo 2020. La histórica Exposición Universal de Dubai, que ha comprometido $ 8.2 mil millones para el llamativo lugar con la esperanza de impulsar su poder blando y restablecer la economía, abrirá sus puertas en octubre. La apertura original prevista para octubre de 2020 se ha pospuesto debido a la pandemia.

El pabellón está diseñado para reflejar el sentido de pertenencia de Israel a la región, así como la apertura que el estado judío busca impartir a sus vecinos árabes, “El pabellón es … un espacio abierto, una sala de estar para recibir a los visitantes de la exposición. , “según el arquitecto detrás de He-She.

La presencia de Israel en la feria se planeó antes de que cristalizara el acuerdo de normalización, y el país ha acogido extraoficialmente a ministros israelíes en el pasado, incluido el entonces ministro israelí de Transporte, Yisrael Katz, y la ministra de Deportes, Miri Regev.

Una captura de pantalla de un video del Ministerio de Relaciones Exteriores que muestra una vista previa del pabellón israelí en la Exposición Mundial 2020 en Dubai (cortesía de MFA)

La comunidad judía de los Emiratos expresó su alegría por la visita de Lapid.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores Lapid”, dijo el Gran Rabino Yehuda Sarna. “La comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos está encantada con lo que representa este viaje: una relación creciente entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel”.

“Esperamos que la visita del ministro de Relaciones Exteriores sea un presagio de más intercambios y oportunidades religiosas, comerciales y culturales entre nuestros dos países”, agregó el rabino Elie Abadi.

Lapid se reunió el domingo con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdul Latif Al-Zayani, después de sus conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la primera reunión entre el nuevo gobierno israelí y un ministro de un país del Golfo.

“La paz con Bahrein debería ser un ejemplo del tipo de proceso correcto que debería ocurrir en nuestra región”, tuiteó Lapid después de la reunión. También hablamos sobre los desafíos que enfrenta el Medio Oriente, principalmente Irán.