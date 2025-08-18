Larry Rubin: American Society of Mexico celebra la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos

American Society of Mexico (AmSoc) expresa su reconocimiento al Gobierno de México y al de Estados Unidos por la cooperación que hizo posible el traslado de 26 generadores de violencia de alto perfil a territorio estadounidense, fortaleciendo la seguridad de ambas naciones.

De acuerdo con autoridades mexicanas, este operativo binacional, realizado bajo los más altos criterios de seguridad y en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo impedir que continuaran operando desde las cárceles dentro del país, ya que estos criminales seguían realizando actividades ilícitas que ponían en riesgo a la sociedad. Esta acción representa un beneficio directo para las víctimas, al eliminar la capacidad de estos delincuentes de seguir afectando la seguridad nacional.

“Este es un ejemplo claro de que cuando México y Estados Unidos trabajan hombro con hombro, las comunidades de ambos lados de la frontera están más seguras. La cooperación en materia de seguridad no solo envía un mensaje contundente a los criminales, sino que fortalece aún más la relación bilateral y protege a nuestras familias. Reconocemos la valentía y determinación de ambos gobiernos por priorizar la seguridad y el Estado de Derecho”, destacó Larry Rubin, Presidente de AmSoc.


Este logro conjunto reafirma que la cooperación estratégica entre México y Estados Unidos, impulsada por el liderazgo de los Presidentes Donald J. Trump y Claudia Sheinbaum, no es solo un compromiso diplomático, sino una acción concreta y decisiva para enfrentar las amenazas más graves contra nuestras sociedades. Defender la seguridad y los valores compartidos es esencial para garantizar un futuro de paz y justicia en ambos países.

American Society of Mexico reitera su apoyo a todas las acciones que tengan como fin proteger vidas, garantizar justicia y reforzar los lazos históricos y estratégicos entre México y Estados Unidos.

