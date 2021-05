Presidente Rivlin:

“Al comienzo de mi presidencia, hice un voto de honrar la memoria de los caídos y ser el soldado de las familias en duelo. Ser tu soldado. Hice lo mejor que pude para cumplir mi promesa. Yo también seguiré siendo su soldado en el futuro. En este momento de despedida, abrazo a todas las familias en duelo (padres, parejas, huérfanos y hermanos) y rezo para que esta familia sea lo más pequeña posible ".

La división de familias, conmemoración y legado del ministerio de defensa, encabezada por Aryeh Mualem, presidente de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI Tami Shelach, presidente de Yad Labanim Eli Ben Shem y representantes de las familias en duelo celebraron una reunión de despedida ayer domingo. 24/12 de mayo Sivan, con el presidente de Israel Reuven (Ruvi) Rivlin. El evento se llevó a cabo en Beit Yad Labanim en Ramat Hasharon.

“La división de familias, conmemoración y legado es una expresión de la profunda deuda moral que tenemos con los caídos y sus familias. Los acompañas en su dolor, todo el año y a lo largo de los años, ayúdalos a soportar la montaña del dolor. Aliviar, quizás un poco, la pesada carga diaria de la pérdida ”, dijo el presidente. “Justo ahora, durante la Operación Defensores del Muro, la familia de la pérdida ha vuelto a crecer. Es una familia a la que nadie pidió unirse y nadie elegiría formar parte de ella. Y tus manos están ocupadas, recogiendo los pedazos, ofreciendo un abrazo consolador ”.

“Hace siete años, durante la Operación Margen Protector, comencé mi mandato como presidente del Estado de Israel, un emisario del pueblo israelí. Mi "bautismo de fuego" fueron mis visitas a las familias en duelo. Entonces, comprendí cuánto consuelo hay en la memoria, el memorial y la conexión: los vínculos que nosotros, el pueblo israelí, hacemos con las familias en duelo. Junto con usted, tuve el privilegio de inaugurar el Salón del Recuerdo a los Caídos de las Guerras de Israel en Har Herzl. Es un lugar que combina el recuerdo personal y colectivo. Es un lugar de la eternidad, donde recordamos y conmemoramos a todos. Queridos míos, al comienzo de mi presidencia, hice un voto de honrar la memoria de los caídos y ser el soldado de las familias en duelo. Ser tu soldado. Hice lo mejor que pude para cumplir mi promesa. Yo también seguiré siendo su soldado en el futuro. En este momento de despedida, abrazo a todas las familias en duelo (padres, parejas, huérfanos y hermanos) y oro para que esta familia sea lo más pequeña posible. Oro para que sus manos siempre lleguen a quienes las necesitan. Que la memoria de nuestros hijos e hijas quede grabada para siempre en el corazón de la nación, de generación en generación ”, dijo el presidente al final de sus palabras.

El presidente de Yad Labanim, Eli Ben Shem, agradeció al presidente y dijo: “Nos hemos despedido de muchos primeros ministros y presidentes. Nunca me había emocionado tanto. Estamos seguros de que siempre responderá a la llamada cuando nos dirijamos a usted. Nunca olvidaré cómo, como portavoz de la Knesset, trajimos un nuevo rollo de la Torá a Tiberíades. Te llamamos dos días antes y te aseguraste de estar allí. Nunca olvidaré que ni un solo representante del gobierno asistió a la ceremonia en memoria de los caídos de la guerra de Yom Kippur. Beit HaNasi llamó para decir que el presidente había cancelado todas sus reuniones y que usted estaba allí a las 11:00. Desde entonces, nunca te has perdido una ceremonia conmemorativa. Te saludamos, te abrazamos y te amamos ”.

Tami Shelach, presidenta de la Asociación de Viudas y Huérfanos de las FDI: “Creo que cualquier intento de resumir su servicio público está condenado al fracaso. Los frutos de su trabajo no terminarán ni desaparecerán cuando deje la presidencia. No solo nos despedimos de ustedes, sino de un período de la historia del Estado de Israel. La reunión anual con ustedes, el evento Bar and Batmitzvah para huérfanos de las FDI, estuvo llena de humanidad, calidez y amor, con un apretón de manos y un abrazo para cada uno de los niños. Fue una experiencia especial que dio fuerza que estará con los huérfanos y viudas para siempre. Tenemos la suerte de haber tenido un presidente como usted. De cara al futuro, el legado de su presidencia se seguirá sintiendo todos los días, su trabajo de corazón abierto y la protección del discurso respetuoso, basado en los valores y la ética. Te queremos mucho."

El jefe de la división de familias, conmemoración y legado del ministerio de defensa, Aryeh Mualem, abrazó cálidamente al presidente y dijo: “Al final de cada reunión con usted, recibí una llamada telefónica con lo que las familias necesitaban de nosotros, una tableta para los padres, un rollo de la Torá, ayuda a los huérfanos. Estuviste a nuestro lado todo el camino. Como la mezuzá que fijaste en el Salón del Recuerdo, como los rollos de la Torá que colocamos en el Muro Occidental ".