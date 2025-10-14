Las FDI completan la identificación de los rehenes Guy Iluz, Bipin Joshi y otros dos, mientras Hamás rompe el acuerdo de intercambio

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las FDI anunciaron que el instituto forense completó la identificación de los rehenes Guy Iluz, Bipin Joshi y dos víctimas adicionales cuyos nombres aún no se han revelado.

Según la inteligencia militar, Iluz (26) fue herido y secuestrado después de huir de la fiesta Nova hacia la zona de Tel Gama y murió de sus heridas tras no recibir atención médica adecuada en cautiverio, mientras que Joshi (23), un nacional nepalés secuestrado de un puesto protegido en el Kibutz Alumim, se considera que fue asesinado en cautiverio en los primeros meses de la guerra; se sacarán conclusiones finales tras la finalización de las investigaciones de la muerte

Intercambio estancado y dificultad para recuperar a los rehenes caídos: La Cruz Roja advirtió que localizar restos bajo los escombros de Gaza es un desafío inmenso que puede tomar días o semanas y que algunos restos podrían nunca ser encontrados, mientras Israel planea transferir cuerpos palestinos a Gaza bajo el acuerdo de alto el fuego aunque Hamás no ha anunciado más liberaciones de rehenes muertos más allá de los cuatro devueltos ayer. Las familias de los rehenes realizarán una reunión de emergencia instando al gobierno y a los mediadores a detener la implementación del acuerdo en respuesta a lo que llaman una violación de Hamás y exigiendo el cumplimiento total de ambas partes.

Israel podría imponer sanciones a Hamás y detener la ayuda/cerrar Rafah tras incumplimiento del acuerdo: Tras la devolución de solo cuatro restos por parte de Hamás, incumpliendo el acuerdo, funcionarios israelíes — en diplomacia silenciosa con Catar, Egipto, EE. UU. y Turquía — están considerando sanciones que incluyen retrasar la reconstrucción de Gaza y restringir caravanas, equipo pesado y entregas completas de ayuda, y podrían recomendar no abrir el cruce de Rafah.