La Fuerza Aérea de Israel está lista para repeler los ataques de los hutíes respaldados por Irán en Yemen y está llevando a cabo ataques aéreos de represalia en la Franja de Gaza “a un ritmo que no se ha visto en décadas”, dijo el viernes el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari.

El jueves, un barco de la Armada estadounidense interceptó varios misiles y drones lanzados desde Yemen, aparentemente hacia Israel.

Hagari dijo que el ejército israelí está preparado para protegerse contra posibles ataques de los hutíes respaldados por Irán.

“Esto muestra las capacidades de defensa de Estados Unidos y su habilidad para construir una imagen de la región”, dijo Hagari, destacando la estrecha relación que las FDI tienen con el Comando Central de Estados Unidos.

“Israel tiene algunas de las mejores defensas aéreas del mundo y está preparado para amenazas como estas”, añadió.

Funcionarios estadounidenses dijeron el jueves que el USS Carney, un destructor de la Armada, estaba en el Mar Rojo e interceptó los tres misiles. Funcionarios israelíes anónimos dijeron a los medios de comunicación en hebreo que los misiles fueron disparados en dirección a Israel.

Hagari también dijo que el ejército atacó más de 100 objetivos en la Franja de Gaza durante la noche, incluido uno que mató a Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, un miembro de las fuerzas navales de Hamas que participó en las masacres del 7 de octubre en el sur de Israel.

Otro ataque nocturno tuvo como objetivo un escuadrón de las fuerzas aéreas de Hamás después de que intentaran disparar misiles contra aviones de combate israelíes, dijo el ejército israelí.

Además, también fueron atacados un túnel subterráneo, un almacén de armas y decenas de centros de mando.

Las FDI también dijeron que atacaron una mezquita en el barrio de Jabaliya de la ciudad de Gaza que contenía activos y armas de Hamás y que era utilizada por Hamás como puesto de observación y punto de preparación.

El viernes se reanudaron los disparos de cohetes hacia las ciudades del sur después de una pausa nocturna.

Dos proyectiles cayeron en Sderot, causando daños pero no heridos en la ciudad fronteriza que ya ha sido evacuada en gran medida de sus residentes. También se escucharon sirenas en Ashkelon.

Mientras tanto, el ejército ordenó la evacuación de Kiryat Shmona en medio de crecientes tensiones en la frontera norte: la ciudad tiene una población de unos 22.000 residentes, aunque muchos ya se han ido.

El jueves, tres residentes resultaron heridos por el impacto de un cohete contra una casa en lo que parecía ser el ataque más grave en la ciudad desde 2006.

A principios de esta semana, la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias del ministerio comenzó a trabajar para evacuar todas las comunidades dentro de un radio de dos kilómetros de la frontera con el Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también dijeron que atacaron varios sitios más pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano durante la noche en respuesta al lanzamiento de cohetes y misiles del jueves contra el norte de Israel.

Por otra parte, las FDI dijeron que llevaron a cabo un ataque con aviones no tripulados que mató a un agente terrorista en el área de la frontera norte.

No se dieron más detalles sobre el operativo terrorista, incluida su afiliación o lo que planeaba llevar a cabo.

Mientras tanto, el viernes por la tarde, las FDI dijeron que las tropas que operaban cerca de la ciudad norteña de Margaliot, en la frontera con el Líbano, fueron atacadas.

Las FDI no proporcionaron de inmediato información sobre posibles víctimas.

Dijo que las tropas respondieron al fuego y estaban escaneando el área en busca de sospechosos que pudieran haberse infiltrado en territorio israelí y huido.

En un incidente aparentemente separado, las FDI dijeron que llevaron a cabo un ataque con aviones no tripulados contra tres terroristas de Hezbolá que fueron identificados por las fuerzas en el sur del Líbano, cerca de la barrera de seguridad de Israel.

IDF says it struck a Hezbollah cell on the Lebanon border, and in a separate incident, Israeli snipers fired at gunmen identified near the fence. pic.twitter.com/ZaqCO1y51y

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 20, 2023