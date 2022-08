Las FDI identificaron y neutralizaron un túnel terrorista en el norte de la Franja de Gaza‎

‎Las FDI han identificado y neutralizado un túnel terrorista con dos rutas pertenecientes a la organización terrorista Hamas excavadas desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. El túnel terrorista no cruzó la barrera sensorial subterránea recién construida, que es un componente importante para mantener la seguridad en la región. Como resultado, el túnel no representaba una amenaza para las comunidades israelíes en el área cercana a la Franja de Gaza. El túnel fue identificado como parte de los esfuerzos constantes y en curso para detectar y neutralizar túneles terroristas en la División de Gaza. Las FDI operan de manera discreta y abierta mientras se enfrentan a organizaciones terroristas en la Franja de Gaza y no permitirán ninguna violación de la soberanía israelí, tanto por encima como por debajo del suelo. Después de la conclusión de la Operación “Amanecer”, las FDI siguen preparadas para una amplia gama de escenarios que involucran a la Franja de Gaza. ‎

‎ ‎

‎ ‎‎El oficial al mando saliente de la División de Gaza, BG Nimrod Aloni, dijo:‎

‎ “La División de Gaza de las FDI ha estado operando en las últimas semanas para neutralizar este túnel terrorista de Hamas. Estamos hablando de un túnel de ataque con dos rutas separadas que cruzaron hacia territorio israelí pero no cruzaron la nueva barrera sensorial subterránea de hormigón. Por lo tanto, no representa un riesgo para los civiles israelíes en ningún momento. Las rutas del túnel fueron neutralizadas durante la Operación “Guardián de las Murallas” gracias a una indicación de su presencia por la nueva barrera. Recientemente identificamos esfuerzos para restaurar la antigua ruta del túnel. Después de un examen, localizamos las dos rutas del túnel. La neutralización de este túnel se une a una larga lista de operaciones encubiertas y abiertas que dañaron significativamente el programa de túneles terroristas subterráneos de la organización terrorista Hamas, y continuaremos persiguiéndolos.‎