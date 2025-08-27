Las Jornadas de la Cultura Judía de Lorca llegan bajo el lema ‘El pueblo del libro’

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las Jornadas Europeas de la Cultura Judía de Lorca se celebrarán a lo largo del mes de septiembre bajo el lema, en esta edición, de ‘People of the Book – El Pueblo del Libro’.

El municipio, como miembro activo de la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad, vuelve a sumarse a esta cita internacional, promovida por la Asociación Europea para la Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ), con una amplia lista de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y educativas que tendrán como epicentro la judería medieval del Castillo y la sinagoga del siglo XV, única en Europa por su excelente estado de conservación.

Este año, como principal novedad, se ofrece la exposición documental inédita titulada ‘Memoria escrita de la presencia judía en Lorca’, que se podrá visitar a partir del 23 de septiembre en el Museo Arqueológico de Lorca, y que mostrará por primera vez documentos originales del Archivo Municipal Juan Guirao, relacionados con aspectos cotidianos de la comunidad judía medieval lorquina como pueden ser oficios, arrendamientos y rescates de cautivos, entre otros.

Algunas actividades Visita a la judería y sinagoga del Castillo de Lorca. Todos los días a las 11.00 y 14.00 horas, y 16.30 horas los sábados. Recorridos guiados sábados y domingos a las 11.00 horas. Entradas: 4 € (3,75 € niños de 13 a 16 años y familia numerosa; gratis niños hasta 12 años). Imprescindible reserva previa.

Exposición ‘Memoria escrita de la presencia judía en Lorca’. Museo Arquelógico de Lorca. Desde el 23 de septiembre hasta el 23 de noviembre. Inauguración: 23 de septiembre a las 19.00 horas. Horario: De martes a sábados y festivos de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Domingos de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Visita teatralizada ‘Los cuentos de Devorah’. Castillo de Lorca. Domingo, 14 de septiembre. 11.30 y 13.00 horas. Visita gratuita. Imprescindible reserva previa.

Menú sefardí. Restaurante Las Caballerizas del Castillo de Lorca. 14.00 horas. 25 euros para adultos y niños mayores de 13 años. Con reserva previa.

Además, antes y después de esta fecha también se han previsto visitas guiadas a la judería y a la sinagoga; la visita teatralizada ‘Los cuentos de Devorah’; la visita guiada ‘Lorca Sefardí’, que conecta el legado judío con la tradición de la Semana Santa lorquina; una experiencia gastronómica con menú sefardí en el restaurante Las Caballerizas del Castillo; el taller infantil ‘Ponle letra a tu pulsera’ para acercar la historia hebrea a los más pequeños; y visitas al museo medieval Ciufront y al Museo Arqueológico.

Concurso

A todo esto, se suma un concurso de Instagram que contará como eje con un photocall temático instalado en la sinagoga, en el que los participantes podrán compartir sus imágenes bajo el hashtag #ElPuebloDelLibro mencionando a @turismodelorca, @castillodelorca y @redjuderias y podrán optar a un regalo relacionado con la cultura judía.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, explicó que «este año, bajo el lema ‘El Pueblo del Libro’, queremos rendir homenaje a la palabra escrita, a la sabiduría y a la transmisión cultural que caracterizan al pueblo judío. Hemos preparado una programación accesible, diversa y pensada para ser disfrutada por todos los públicos, con el fin de seguir consolidando a Lorca como un referente nacional en la difusión del legado sefardí».

Parra añadió que «con estas actividades, Lorca se sigue consolidando como una ciudad de referencia para el turismo y la cultura judía, situando al Castillo como un enclave esencial para la difusión y promoción cultural y turística, gracias al excepcional estado de conservación de la Sinagoga medieval, la única sin profanar en España y un monumento único en el mundo».