Las principales organizaciones de defensa judía de siete países forman el Grupo de Trabajo Global J7 para la lucha contra el antisemitismo

Nueva York, NY, 25 de julio de 2023 … En respuesta a los crecientes índices de antisemitismo en todo el mundo, importantes organizaciones judías de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Argentina y Australia anunciaron hoy la formación del J7, Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo, en inglés llamado Large Communities’ Task Force Against Antisemitism.

El grupo de trabajo estará formado por las siguientes organizaciones y naciones representadas:

Estados Unidos : Liga Antidifamación (ADL) y la Conferencia de Presidentes de las Mayores Organizaciones Judías de Estados Unidos

: Liga Antidifamación (ADL) y la Conferencia de Presidentes de las Mayores Organizaciones Judías de Estados Unidos Reino Unido : Junta de Diputados de los Judíos Británicos

: Junta de Diputados de los Judíos Británicos Francia : Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF)

: Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF) Alemania : Consejo Central de Judíos de Alemania

: Consejo Central de Judíos de Alemania Canadá : Centro por Israel y los Asuntos Judíos (CIJA)

: Centro por Israel y los Asuntos Judíos (CIJA) Argentina : Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)

: Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Australia: Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos (ECAJ)

Además de las consultas de alto nivel, el J7 organizará una serie de grupos de trabajo compuestos por expertos en la materia de cada comunidad para desarrollar estrategias y planes de acción en áreas como la política y defensa, política tecnológica, seguridad, extremismo y la educación contra el antisemitismo.

La formación del Grupo de Trabajo Global J7 se produce en un momento en que los datos de todo el mundo indican un aumento de los incidentes y actitudes antisemitas, y una creciente preocupación dentro de nuestras comunidades judías que enfrentan este aumento.

Los líderes de estas siete comunidades compartieron sus perspectivas sobre la importancia de esta colaboración:

Argentina – Jorge Knoblovits, Presidente, DAIA: “Formar parte del J7 representa para la DAIA una gran responsabilidad como una de las comunidades judías más grandes del mundo y la única participante en Latinoamérica. El J7 nos permitirá tener una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan los judíos del mundo en las áreas de antisemitismo, remembranza del Holocausto y otros temas relacionados con el odio. Formar parte del J7, liderado por la ADL, asegura que la perspectiva de los judíos latinoamericanos tendrá un alcance global”.

Australia – Peter Wertheim, Co-CEO, Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos: “El antisemitismo es una enfermedad del espíritu humano que corroe los cimientos de la civilización en todas partes. No está limitado por fronteras geográficas, ideología o credo. Es un fenómeno global que requiere una respuesta global. Como máximo órgano electo de representación de la comunidad judía australiana, nos complace unirnos a nuestros colegas de organizaciones que representan a otras importantes comunidades judías de la diáspora para coordinar nuestros esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo y maximizar nuestro impacto”.

Canadá – Shimon Fogel, Presidente y CEO, CIJA: “Lo que empieza con los judíos, nunca acaba con los judíos. Existe una necesidad global de hacer frente al antisemitismo, y aprovechar la experiencia y fortaleza de la coalición J7 es un importante catalizador para la acción universal”.

Francia – Robert J. Ejnes, Director Ejecutivo, CRIF: “Aunque el antisemitismo existe en todo el mundo, es en Europa donde ha llegado a su punto culminante. Junto con el grupo de trabajo J7, examinaremos el resurgimiento del antisemitismo en todas sus formas, ya sea islamista, conspiratorio, de odio a Israel o de negación del Holocausto, dondequiera que se origine. Juntos, monitorearemos las expresiones de odio y lucharemos por un mañana mejor”.

Alemania – Dr. Josef Schuster, Presidente, Consejo Central de Judíos de Alemania: “Internet, como medio de comunicación rápido y fácil, difumina cada vez más las fronteras nacionales. Del mismo modo, las redes, tácticas y desarrollos antisemitas tampoco se detienen en las fronteras nacionales. Apoyamos esta oportunidad adicional de intercambio en el formato J7, que facilitará la interacción entre los representantes de las comunidades judías a este nivel. Juntos nos acercaremos a instituciones o empresas que operan a nivel mundial y uniremos nuestros esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo”.

Reino Unido – Marie van der Zyl OBE, Presidenta, Junta de Diputados de los Judíos Británicos: “El antisemitismo no conoce fronteras geográficas. a Junta de Diputados anhela formar parte de esta coalición internacional de destacadas organizaciones judías, cada una en la vanguardia de la lucha contra los retos que plantea el auge de este odio global. Trabajando juntos, reforzamos nuestra capacidad para hacer frente al antisemitismo donde sea que surja”.

Estados Unidos – William C. Daroff, CEO, Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses: “El antisemitismo, que es el odio más antiguo del mundo, ya no tiene el aspecto ni se propaga como lo hacía en el pasado. El odio que antes se sentía contra judíos individuales o prácticas judías, ha hecho metástasis para culpar al pueblo judío y al Estado judío de los males del mundo. Las redes sociales permiten que el odio antisemita cruce fronteras, donde se propaga más rápidamente que nunca. Por tanto, es imperativo que las mayores comunidades judías de la diáspora entablen conversaciones periódicas para desarrollar estrategias que combatan la perniciosa propagación del antisemitismo. Lo que afecta a una comunidad, nos afecta a todos”.

Estados Unidos – Jonathan A. Greenblatt, CEO, ADL: “El antisemitismo está aumentando en todo el mundo, especialmente en países donde hay grandes poblaciones judías. Y las amenazas a nuestras comunidades no son refrenadas por continentes y fronteras. Necesitamos hacer frente a estos retos mediante una acción coordinada. Esta nueva coalición de importantes organizaciones que representan a siete grandes comunidades judías de la diáspora en democracias liberales proporcionará un marco formal para la coordinación, la consulta y la formulación de respuestas globales a las amenazas antisemitas contra el pueblo judío”.

Los líderes del J7 se reunirán periódicamente de forma virtual y en persona, también en la Cumbre 2024 Never is Now de la ADL, que tendrá lugar del 4 al 7 de marzo de 2024.