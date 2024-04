Las protestas propalestinas se extienden a otros campus y Columbia ordena hacer clases virtuales

NUEVA YORK.- La Universidad de Columbia canceló las clases presenciales el lunes y la policía arrestó a varias docenas de manifestantes en la Universidad de Yale mientras las tensiones en los campus universitarios de Estados Unidos continúan en aumento por la guerra en el Medio Oriente.

Los movimientos en las dos escuelas de la Ivy League se produjeron horas antes de que comenzara la festividad judía de Pesaj, el lunes por la noche.

Luego de unos días de agitadas protestas por la guerra en Medio Oriente que terminaron con cientos de detenidos en la Universidad de Columbia y en medio de preocupaciones por la seguridad de los estudiantes judíos, la institución resolvió que daría las clases de forma remota hasta resolver la crisis.

La presidenta de la institución, Minouche Shafik, escribió una carta dirigida a la comunidad de Columbia el lunes en la que manifestó: “Necesitamos un reinicio”. También instó a los estudiantes que no viven en el campus a permanecer en sus hogares.

Por su parte, Columbia ha estado envuelta en una ola de protestas que comenzó la semana pasada. El miércoles, mientras Shafik testificaba en una audiencia del Congreso que examinaba el antisemitismo en la institución, estudiantes pro palestinos erigieron docenas de carpas en un sector del campus y prometieron quedarse hasta que la universidad cumpliera con demandas que incluían la desinversión de empresas con vínculos con Israel.

El jueves, después de que los estudiantes se negaron a desalojar el campus, la policía de Nueva York arrestó a más de 100 de ellos.

Desde aquellas detenciones, los manifestantes propalestinos han establecido campamentos en otros campus del país, como la Universidad de Michigan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Yale, donde varias decenas de manifestantes fueron detenidos el lunes por la mañana después de que, según las autoridades, desobedecieran las advertencias de que se marcharan.

Manifestantes pro-palestinos acampan en la Universidad de Columbia en Nueva York, el lunes 22 de abril de 2024. C.S. MUNCY – NYTNS

Prahlad Iyengar, estudiante de ingeniería eléctrica del MIT, se encontraba entre el grupo que instaló un campamento de más de una docena de carpas en el campus el domingo por la noche para pedir un alto el fuego y protestar por lo que describen como “complicidad del MIT en el genocidio en curso en Gaza”.

“El MIT ni siquiera ha pedido un alto el fuego, y ésa es una exigencia que tenemos clara”, afirmó.

Iyengar también se quejó de que la universidad ha enviado normas confusas sobre las protestas. “Estamos aquí para demostrar que nos reservamos el derecho a protestar. Es una parte esencial de la vida en un campus universitario”.

La universidades se desesperan por encontrar una salida a la crisis. En Columbia, por ejemplo, un grupo de trabajo compuesto por decanos, administradores universitarios y miembros de la facultad trabajará en el asunto en los próximos días, precisó Shafik.

“Eso incluye continuar las discusiones con los estudiantes manifestantes e identificar acciones que podamos tomar como comunidad para permitirnos completar el trimestre pacíficamente y volver a un compromiso respetuoso entre nosotros”, añadió.

El domingo, el ambiente en el campus estaba tenso. Elie Buechler, un rabino que trabaja para Columbia, instó a cientos de estudiantes judíos a través de WhatsApp a volver a sus casas ya que la universidad no había garantizado su seguridad.

Informes de acoso antisemita por parte de manifestantes surgieron en las redes sociales el fin de semana. Un video publicado en la plataforma social X mostraba a un manifestante enmascarado fuera de las puertas de Columbia llevando una bandera palestina mientras gritaba “¡Vuelvan a Polonia!”.

Otro estudiante de Columbia contó en redes sociales que algunos manifestantes habían robado una bandera israelí y habían intentado quemarla y que se había rociado con agua a algunos estudiantes judíos.

Manifestantes pro palestinos cantan y bailan en el “Campamento de Solidaridad con Gaza” en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York el domingo 21 de abril de 2024. BING GUAN – NYTNS

Jabad-Lubavitch en la Universidad de Columbia, un capítulo de un movimiento judío ortodoxo internacional, aseguró en un comunicado que algunos manifestantes habían insultado a los estudiantes judíos mientras caminaban de regreso a sus casas el fin de semana, y les habían dicho: “Todo lo que hacen es colonizar” y “¡Vuelvan a Europa!”

“Estamos horrorizados y preocupados por la seguridad física” en el campus, expresó el movimiento en el comunicado y agregó que la organización había contratado guardias armados adicionales para acompañar a los estudiantes que caminaban a sus casas desde su sede.

Eliana Goldin, una estudiante de tercer año que es co-presidenta de Aryeh, una organización estudiantil pro-Israel, expresó que ya no se sentía “segura” en el campus. La joven, que está fuera de la ciudad por la Pascua, dijo que el campus se había vuelto un lugar “súper abrumador”, con protestas ruidosas que interrumpían las clases e incluso el sueño.

Las protestas lideradas por estudiantes en el campus también atrajeron protestas por parte de manifestantes pro palestinos que parecían no estar afiliados a la universidad.

Manifestantes propalestinos se reúnen frente al campus de la Universidad de Columbia en Nueva York el domingo 21 de abril de 2024. BING GUAN – NYTNS

En su carta, Shafik alentó a cualquier persona afectada a informar problemas a través de los canales universitarios adecuados. Muchos estudiantes y profesores han dicho que la decisión de la universidad de llamar a la policía fue demasiado agresiva.

“Recordémonos a nosotros mismos nuestros valores comunes de honrar el aprendizaje, el respeto mutuo y la amabilidad que han sido el fundamento de Columbia”, apuntó Shafik en su carta. “Espero que todos puedan respirar profundamente, mostrar compasión y trabajar juntos para reconstruir los lazos que nos unen”.

Pero las repercusiones por lo ocurrido en Columbia trascendieron los límites de la universidad y llegaron a la Casa Blanca. El domingo, el presidente Joe Biden condenó los acontecimientos en un comunicado. Aunque no mencionó directamente a la institución, habló del “acoso y los llamamientos a la violencia contra los judíos” en los últimos días.

“Este flagrante antisemitismo es censurable y peligroso, y no tiene cabida en absoluto en los campus universitarios ni en ningún lugar de nuestro país”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, declaró anoche que se han destinado más agentes de policía cerca del campus de Columbia y dijo que un manifestante en la universidad gritó: “Somos Hamas”.

“Como alcalde de la ciudad con la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel, no se me escapa el dolor que estas protestas están causando a los judíos de todo el mundo”, lamentó Adams. “También veo y oigo el dolor de quienes protestan en apoyo de las vidas inocentes que se pierden en Gaza”.

Desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza tras el mortífero ataque de Hamas, las universidades han luchado por equilibrar la libertad de expresión y de protesta. De hecho, la falta de condena del comportamiento antisemita en sus campus de las rectoras de Harvard y de la Universidad de Pensilvania en una audiencia frente al Congreso a principio de año les costó su puesto.

Agencias AP y Reuters, y diarios The New York Times y The Washington Post

