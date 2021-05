Las elecciones de Madrid ganadas por el centro-derecha ... El Centro Wiesenthal insta a la Asamblea de Madrid a "inspirar al gobierno nacional a boicotear el aniversario de Durban como un ejercicio de odio camuflado como derechos humanos".

París, 7 de mayo

En marzo de 2021, el Centro Wiesenthal se dirigió a los estados miembros democráticos del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, instándolos a boicotear el vigésimo aniversario planificado de la “Conferencia Mundial de la ONU contra el Racismo”, ahora conocida como Durban IV en la Sede de la ONU en Nueva York en septiembre.

“Celebrada en Sudáfrica, la primera edición de este evento se había convertido en un pogromo antisemita”, afirmó el Director de Relaciones Internacionales del Centro, Dr. Shimon Samuels.

“Dos miembros del Partido Popular del Congreso español habían recibido nuestro llamamiento y habían hecho una pregunta al Gobierno. La respuesta reveló que España estaba liderando una campaña en la Unión Europea y en toda América Latina a favor de esta, la 4ª reunión de Durban. Durban II y III fueron inaugurados por el entonces presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, con una efusión de odio a los judíos”.

Samuels descubrió que “el partido de extrema izquierda, Podemos, ha estado activo en el Foro Social Mundial, un vector posterior a Durban. Según los informes, el líder del partido, Pablo Iglesias, tiene estrechos vínculos con Teherán. Como parte de la coalición gubernamental, las posiciones antiisraelíes y antisemitas de Podemos actuaron aparentemente a favor del apoyo a Durban IV. “…“ Esta revelación se volvió viral en los medios españoles. En las redes sociales, me llamaron ‘Los Samuel nazis’ y me acusaron de ‘intervención en la política española’, en particular en las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid de esta semana”.

Iglesias había dejado su cargo de viceprimer ministro español para presentarse a la importante votación de Madrid. Después de los resultados, ha anunciado su retirada de la política.

La candidata de centroderecha del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, fue confirmada en una reelección aplastante.

Samuels enfatizó: “Le deseamos mucho éxito …”

“La reconocida columnista de La Vanguardia, Pilar Rahola, salió en mi defensa en apoyo de la aceptación de España de la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) … Ahora hacemos un llamado a la señora Ayuso para que vea que la definición se aplica claramente en la región de Madrid y, con ese espíritu, inspirar al gobierno nacional a boicotear Durban IV como un ejercicio engañoso de odio camuflado como derechos humanos”, concluyó Samuels.

