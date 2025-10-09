László Krasznahorkai, hijo de una familia judía, gana el Premio Nobel de Literatura

El novelista húngaro László Krasznahorkai, nacido en una familia judía en Gyula, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025 por su prosa visionaria y apocalíptica. Por:
- - Fuente: Israel National News | Visto 152 veces

El autor húngaro László Krasznahorkai ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025. El Comité Nobel lo reconoció «por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte».

Krasznahorkai, nacido en 1954 en Gyula, al sureste de Hungría, en el seno de una familia judía, es una de las figuras literarias más aclamadas de Europa Central. Sus obras son conocidas por su prosa compleja y cautivadora, y su profundidad filosófica, que a menudo explora la tensión entre la esperanza y la desesperación en el mundo moderno.

Hijo de György Krasznahorkai, abogado, y Júlia Pálinkás, administradora de la seguridad social, descubrió la herencia judía de su padre cuando era niño, una revelación que moldeó su sentido de identidad y su visión del mundo.


Krasznahorkai captó la atención internacional con su primera novela, Sátántangó (1985), una descripción sombría y conmovedora de la vida en una granja colectiva en decadencia. El libro se convirtió en un referente de la literatura húngara y posteriormente fue adaptado en una película de siete horas por el director Béla Tarr. Sus novelas posteriores, entre ellas La melancolía de la resistencia (1989) y Guerra y guerra (1999), consolidaron su reputación como escritor visionario que explora el colapso moral y existencial.

El Comité Nobel describió su obra como una reafirmación de la resistencia del arte en medio de la devastación. Su presidente, Anders Olsson, afirmó que Krasznahorkai «retrata, con una prosa magistral, la brutal lucha entre el orden y el desorden».

Krasznahorkai también ha escrito extensamente sobre la belleza y la creación artística, en particular en Seiobo There Below (2008), una colección inspirada en la filosofía oriental. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y adaptadas al cine y la ópera.

Krasznahorkai, que ahora vive recluido en Hungría, se suma a las filas de los premios Nobel cuyos escritos reflejan tanto la fragilidad como la resiliencia del espíritu humano.

