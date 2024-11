León Gieco recibió el Premio AMIA en un emotivo acto realizado, en la Casa de la Cultura, por el “Día del Artista Solidario”

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ante un auditorio que lo ovacionó y aplaudió de pie, el cantautor León Gieco recibió, ayer, el Premio AMIA, un reconocimiento que se entregará a partir de ahora cada 20 de noviembre, en el marco del “Día del Artista Solidario”, una nueva efeméride del calendario de la ciudad de Buenos Aires, que busca reconocer a personalidades de la cultura que ayudan a visibilizar diferentes causas sociales.

La idea de instaurar esta fecha fue presentada por AMIA a la Legislatura porteña, y quedó materializada con la reciente sanción de la ley N° 6.754, en cuya presentación trabajó la diputada Cecilia Ferrero, presidenta de la Comisión de Cultura. El día fue elegido con motivo del nacimiento del autor de “Solo le pido a Dios”, que nació el 20 de noviembre de 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe.

“Hoy es un día para agradecer a León Gieco porque recibimos mucho de él. Con la institución, ha participado en más de quince acciones de arte y memoria. Siempre ha sido socio en el reclamo por una justicia que después de treinta años no llega. Como él mismo dice, es una justicia que mira y no ve. Somos socios en el concepto de que la memoria es la identidad y que no hay futuro sin memoria”, destacó el presidente de AMIA, Amos Linetzky en el acto realizado ayer.

Acompañado por su familia, amigos, artistas, miembros de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del atentado del 18 de julio de 1994, familiares de desaparecidos, y referentes de decenas de causas sociales que ayudó a visibilizar a lo largo de su carrera, Gieco compartió unas palabras luego de recibir el premio, en el día de su cumpleaños.

Para comenzar, eligió compartir la definición de solidaridad que él entiende y que lleva a la práctica mediante su arte y su talento como músico y compositor: “Solidaridad: tener respeto y empatía que nos conduce a comprender que el otro necesita de nuestra colaboración y apoyo”.

Gieco dedicó el premio recibido a Alicia, su compañera de hace 52 años y a toda su familia. Y mencionó especialmente a tres maestros que tuvo en la vida: Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, y Pete Seeger, creador de la célebre canción “Guantanamera”, de quienes recibió grandes enseñanzas y compartió experiencias memorables.

En el acto Gieco recibió, enmarcada, una copia del texto de la ley N° 6.754, por el que se instauró el “Día del Artista Solidario”, en honor a su fecha de nacimiento.

Fue entregada por Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña; la diputada Cecilia Ferrero, presidenta de la Comisión de Cultura; Gabriela Ricardes, ministra de la Cultura de la ciudad; Amos Linetzky, presidente de AMIA, y Elio Kapszuk, director del área de Arte y Producción de la institución.

En el acto también estuvieron presentes el rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el director ejecutivo de la institución, Daniel Pomerantz, y el rabino Daniel Goldman.

Al momento de compartir su mensaje en el homenaje, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, destacó la importancia de poder celebrar una ley de estas características, y “la labor de un gran artista solidario como León Gieco y de instituciones como AMIA, que resignifican el concepto de solidaridad”.

Por su parte, la diputada Cecilia Ferrero, presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura y autora de la ley, remarcó el consenso unánime que se logró para poder sancionar la norma que instaura una efémeride con una función social valiosa, para conmemorar la labor solidaria de los artistas. “Celebrar la solidaridad en tiempos de individualismo es realmente emocionante”, señaló.

A su turno, el productor Elio Kapszuk se refirió a la importancia de “poder agasajar enormemente a quien es un ejemplo a emular, a León, quien no es que ha sido solidario en su carrera, sino que su carrera es el ejercicio de la solidaridad”, definió.

“Desde AMIA queremos agradecer, en el nombre de León, a todos los artistas que a través de su arte nos ayudan en esta lucha desigual entre el olvido y la memoria”, agregó Kapszuk. “A partir de este año, cada 20 de noviembre, tendremos la posibilidad de reconocer y visibilizar la tarea de artistas que, desde su gran compromiso, son testigos de su tiempo”, concluyó.

Al finalizar el homenaje, León Gieco emocionó a los presentes al cantar “Canción para luchar”, “El desembarco”, “Las ausencias” y “La memoria” y, acompañado por el artista Juan Carlos Baglietto, cantó “Solo le pido a Dios”, un himno universal en defensa de la paz.