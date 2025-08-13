Líbano advierte a Irán: «No toleraremos armas fuera del control estatal»

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un encuentro que tensionó las ya frágiles relaciones entre Beirut y Teherán, el primer ministro libanés Joseph Aoun confrontó directamente al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, sobre el espinoso tema de las armas de Hezbollah. La reunión se produjo apenas horas después de que el gabinete libanés diera luz verde a un plan respaldado por Estados Unidos para desmantelar gradualmente el arsenal del grupo militante.

Aoun, con una firmeza inusual hacia el principal patrocinador de Hezbollah, dejó claro que Líbano no permitirá que ninguna facción opere fuera de las estructuras estatales. «Nuestro país está abierto a cooperar con Irán, pero siempre dentro del marco de la soberanía nacional y el respeto mutuo», declaró el mandatario libanés según trascendió de fuentes gubernamentales. El mensaje no podía ser más claro: Beirut busca recuperar el monopolio de la fuerza que perdió hace décadas.

Larijani, veterano político iraní conocido por su estilo diplomático, intentó suavizar las aguas. «La República Islámica respeta plenamente la soberanía libanesa y no interviene en sus decisiones internas», afirmó. Sin embargo, en lo que muchos analistas interpretaron como un guiño a Hezbollah, agregó que Irán «respaldará cualquier decisión que el gobierno libanés tome en consulta con la resistencia», usando el eufemismo habitual con que Teherán se refiere al grupo armado.

El encuentro ocurre en un momento crítico para Líbano. El gobierno de Aoun avanza con un plan de tres pilares respaldado por Occidente y las monarquías del Golfo. Primero, el desarme progresivo de todas las milicias no estatales, con especial foco en Hezbollah. Segundo, el fortalecimiento del ejército regular libanés mediante financiamiento saudí y estadounidense. Tercero, el establecimiento de un sistema de control fronterizo efectivo para interceptar los envíos de armas iraníes.

La respuesta de Larijani no se hizo esperar. En declaraciones posteriores, el funcionario iraní cargó contra lo que llamó «la verdadera injerencia extranjera». «No es Irán quien viene a Líbano con planes prefabricados, son los estadounidenses quienes dictan plazos y condiciones», afirmó ante simpatizantes de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. En un mensaje que muchos interpretaron como una velada amenaza, añadió: «El pueblo libanés debe distinguir entre amigos y enemigos. Israel sigue siendo su principal amenaza, y la resistencia su principal defensa».

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras Hezbollah mantuvo un inusual silencio oficial, fuentes cercanas al grupo dijeron al canal Al-Mayadeen que «ningún plan extranjero logrará alterar los equilibrios de poder en Líbano». Por su parte, analistas regionales como Firas Maksad del Atlantic Council advirtieron sobre los riesgos de la estrategia de Aoun. «El gobierno libanés está caminando sobre una cuerda floja. Por un lado necesita demostrar soberanía ante sus patrocinadores occidentales y árabes, pero por otro depende del apoyo tácito de Hezbollah para mantener la estabilidad institucional», explicó Maksad.

El contexto histórico añade capas de complejidad. En 2008, cuando el gobierno intentó desmantelar la red de telecomunicaciones de Hezbollah, el grupo respondió tomando por las armas sectores clave de Beirut en el conflicto más grave desde la guerra civil. Muchos temen que un nuevo intento de desarme podría desencadenar una crisis similar, especialmente en un momento en que Líbano atraviesa su peor crisis económica en décadas.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri – aliado tradicional de Hezbollah – recibió por separado a Larijani en un gesto que refleja las profundas divisiones dentro del establishment político libanés. Berri, líder del movimiento Amal, ha actuado históricamente como mediador entre las facciones proiraníes y los sectores más alineados con Occidente.

En las calles de Beirut, la población observa con escepticismo este nuevo capítulo de la eterna pugna por el poder en Líbano. «Hemos escuchado promesas de desarme durante años, pero las armas siguen allí», comentó Rami, un dueño de café en el distrito de Hamra que prefirió no dar su apellido. Su escepticismo refleja un sentimiento extendido en un país donde las milicias han sido actores políticos clave desde la guerra civil (1975-1990).

Mientras el sol se ponía sobre Beirut, quedaba claro que este enfrentamiento diplomático era apenas el primer round de una batalla mucho más larga por el futuro de Líbano – y por la influencia regional de Irán. Con Hezbollah manteniendo su arsenal y su red de apoyo social, y el gobierno intentando reafirmar su autoridad, el escenario sigue siendo volátil. Como resumió un diplomático europeo en condición de anonimato: «En Líbano, cuando se habla de desarme, siempre hay que leer entre líneas».