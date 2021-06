Mike Evans, líder evangélico con "77 millones de seguidores", en sus propias palabras, hizo una encendida defensa de Benjamín Netanyahu. En una conferencia de prensa en Jerusalén, Evans llamó "derrocamiento" al reemplazo de Bibi, y advirtió a Yair Lapid y Naftalí Bennett.

El estadounidense arremetió contra los potenciales PM, llamándolos líderes de una coalición de anti-sionistas árabes y post-sionistas que "ondeará una bandera blanca" y se rendirá al Islam radical. Para Evans, la votación de este gobierno es "a favor o en contra del sionismo".

"Los evangélicos van a apoyar a Bibi Netanyahu", dijo el religioso. "Si Bibi Netanyahu entra en la oposición, los evangélicos, mis 77 millones de personas, se unirán a la oposición con él", advirtió.

Consultado sobre si el Equipo de Rezo de Jerusalén, que dirige, mantendría el apoyo a Israel, Evans fue categórico. “Seguiremos apoyando al Estado de Israel pero no tendremos la misma posición que teníamos antes, porque no tendremos confianza".

En un escrito reciente, Evans utilizó incluso alegorías con la Shoá para defender a Netanyahu. Así, el predicador comparó a los que apoyan al gobierno del cambio con los judíos alemanes en la previa del genocidio.

También defendió a Netanyahu, afirmando que había sido Dios el que lo había elegido para gobernar Israel. Incluso lo comparó con el Rey David.

Finalmente, Evans acusó a los israelíes de ingratitud con los evangélicos estadounidenses. Así, para Evans, éstos deberían tener alguna participación en la dirección de la política israelí.

"Nadie nos pregunta, a pesar de que somos 77 millones. No lo obtuviste (la mudanza de la Embajada a Jerusalén) de la comunidad judía en Estados Unidos. Lo obtuviste de los evangélicos. Donald Trump no te habría dado nada en cuatro años si no fuera por nosotros", afirmó.