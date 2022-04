Los judíos son los que están detrás de la invasión rusa de Ucrania, y su objetivo es crear un nuevo Estado judío que sustituya al fracasado proyecto sionista de Israel, ha afirmado el erudito islámico palestino Mraweh Nassar, según ha informado el Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio (MEMRI).

Nassar, a quien el MEMRI identificó como secretario general del Comité de Jerusalén de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, hizo sus afirmaciones el 22 de marzo mientras hablaba con el Canal 9, un canal de televisión en lengua árabe de Turquía que, según el organismo de vigilancia de los medios de comunicación, está afiliado a los Hermanos Musulmanes.

Según él, los aliados tradicionales de los judíos, Estados Unidos y Occidente, se han dado cuenta de que Israel “llegará a su fin” en sólo dos años, lo que ha hecho que lo abandonen.

En consecuencia, el Estado judío ha encontrado nuevos aliados en Rusia y China con un nuevo objetivo: crear un Estado judío en Ucrania, alegó Nassar.

Esto, a su vez, será apoyado por las afirmaciones de que Ucrania es el verdadero hogar de los judíos e incluso declarará que la Jerusalén bíblica, junto con el Primer y el Segundo Templo, se encontraban en realidad dentro de Ucrania todo el tiempo, MEMRI citó a Nassar diciendo.

La invasión rusa de Ucrania está en marcha desde el 24 de febrero. Según las declaraciones oficiales de Moscú al respecto, la guerra, que han denominado “operación militar especial”, se hizo para proteger a los rusoparlantes y “desnazificar” Ucrania, mientras que la mayoría de los observadores internacionales apuntan a una serie de otras razones, como el deseo de impedir que Ucrania se una a Occidente, concretamente a la Unión Europea y a la OTAN.

Hasta ahora, esta invasión ha causado una devastación y destrucción generalizadas en todo el país, y tanto los civiles ucranianos como las tropas rusas han sufrido importantes bajas.

Pero parece que, según Nassar, esto es de esperar.

“Los [israelíes] no entienden nada más que la fuerza”, dijo al Canal 9, según MEMRI. “Si la seguridad de su Estado depende de alinearse con Rusia, o al menos de ser neutrales, lo harán, aunque signifique sacrificar a los judíos [ucranianos]”.

Este sacrificio de los judíos ucranianos incluiría al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, al primer ministro Denys Shmyhal y al ministro de Defensa Oleksii Reznikov, todos ellos judíos.

Pero, ¿realmente sacrificarían los judíos a otros judíos por este objetivo? Según MEMRI, Nasser lo cree claramente, señalando que los judíos ya lo hicieron antes durante el “falso Holocausto”.

“Incluso en el falso Holocausto, hay un libro escrito por un judío, que pregunta “¿Quién mató a los judíos?”. Les ofrecieron llevarse a los judíos por cinco dólares cada uno”, dijo Nassar, según MEMRI.

“Echaron un vistazo, vieron que la mayoría eran viejos y dijeron: ‘No los queremos’. Un judío escribió este libro y dijo: ‘Matamos a los judíos’ -eso es lo que quiere decir- ‘porque nos negamos a aceptar 100.000 o 200.000 judíos que estaban en Alemania, a cambio de un puñado de dólares’. Sólo querían a los jóvenes; no querían a los viejos”.

¿Por qué habría ocurrido eso? Nassar se lo pregunta, y da una explicación, aunque una desacreditada por casi todos los entendimientos y registros del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y la historia mundial en general.

“¿Por qué ocurrió realmente el Holocausto? Dejemos de lado todo lo que se dice. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los judíos se unieron a los estadounidenses y a los occidentales, y otros se unieron a Alemania. Dijeron: ‘Si los alemanes ganan, estamos con Alemania, y si Occidente gana, estamos con Occidente’“, explicó Nassar, según MEMRI. “Hitler descubrió que había espías [judíos], así que mató a algunos de ellos -no fueron cientos de miles como dicen-. Todo eso son mentiras”.

¿Por qué iba a recurrir Israel a Rusia y China?

Si se pregunta a la mayoría de los expertos, dirán que Israel no ha hecho tal cosa y que el apoyo al Estado judío entre sus aliados occidentales sigue siendo fuerte.

Pero si le preguntas a Nassar, según MEMRI, eso está lejos de ser así, e Israel se ha vuelto hacia Oriente porque “Estados Unidos les ha abandonado”.

“[EE.UU.] les ha dicho en pocas palabras: vuestro proyecto [sionista] es un fracaso y estáis destinados a llegar a su fin, si no este año, el siguiente”, explicó el académico, según el instituto de investigación. “Los estadounidenses entienden que están apoyando un proyecto fracasado, así que [los israelíes] están buscando una alternativa, que puede ser Rusia o [China]”.

Pero mientras Occidente, según Nassar, puede pensar que Israel está condenado a caer en los próximos dos años, ¿qué piensa Israel, o al menos el escalafón político israelí, al respecto? En opinión de Nassar, según MEMRI, son muy conscientes.

“Incluso los propios judíos, incluidos [el ministro de Economía Avigdor] Liberman y [el líder de la oposición Benjamin] Netanyahu, están ahora convencidos de que Palestina no puede ser el Estado para los judíos. Así que empezaron a decir que la Santa Jerusalén está en Ucrania y no en Palestina. Ucrania es ahora el candidato a convertirse en el futuro Estado judío”, dijo Nassar, según MEMRI.

“Quizás una de las razones por las que instigaron esta guerra fue para vaciar Ucrania. Para que [Israel] no destruyera sus relaciones con Rusia o [China] por un puñado de judíos. En lo que a ellos respecta, esos judíos [ucranianos] pueden irse al infierno”.

¿Pero por qué Ucrania, de entre todos los lugares? Otros lugares del mundo tienen una mayor población judía, aunque Ucrania es uno de los más grandes. Nassar tiene una explicación: Allí ya existe un estado judío.

“Todo el mundo conoce el estado judío en el este de Ucrania”, declaró, según el medio de comunicación. “Recordaba que había 43.000 [judíos] allí, pero ahora dicen que son 200.000”.

¿De dónde salen estas cifras?

Se estima que la comunidad judía de Ucrania es como máximo de 200.000, según los criterios para poder hacer aliá (inmigrar) a Israel a través de la Ley del Retorno, como señalan los datos del profesor Sergio Della Pergoala, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el informe 2018 World Jewish Population.

Sin embargo, en cuanto a los que se identifican como judíos, Ucrania solo tiene unos 50.000, la duodécima comunidad de este tipo en la diáspora, mientras que el gobierno ucraniano ha dicho que había más de 106.000 judíos en el país.

¿Se concentran los judíos en el este de Ucrania, como sugirió Nassar?

La localidad ucraniana más identificada con los judíos es Umán, donde se encuentra la tumba del rabino Najmán de Breslov y un importante lugar de peregrinación judía. Pero Umán en sí no tiene la mayor población, incluso sin contar a los judíos.

Las estimaciones apuntan a que la mayoría de los judíos ucranianos viven en cuatro grandes ciudades, aproximadamente la mitad de ellas en la capital, Kiev. Las otras grandes ciudades son Dnipro, Odesa y Kharkiv. Pero Dnipro, al igual que Uman, está situada en el centro de Ucrania, mientras que Odesa está más al sur. Kharkiv, sin embargo, se encuentra en el este de Ucrania y es la segunda ciudad más grande del país.

¿Es a eso a lo que se refiere Nassar?

“Es un Estado independiente, y no querían difundirlo, para que no les dijeran que fueran allí en lugar de venir a Palestina”, dijo Nassar, según MEMRI, descartando Kharkiv, que no es un estado independiente, ni lo ha sido nunca.

En cualquier caso, la invasión de Ucrania ha sido mucho más lenta de lo que muchos esperaban, especialmente Rusia, con problemas logísticos y la resistencia ucraniana que impiden a las tropas rusas hacer un progreso significativo. Algunos, específicamente Nassar y personas con puntos de vista y opiniones similares, podrían asumir que esto también fue parte de un nefasto complot judío.

Pero si ese es el caso, ¿a dónde irán los judíos si la invasión rusa fracasa y este supuesto nuevo estado judío ya no es posible?

Según MEMRI, Nassar afirma tener una respuesta.

“Ahora dicen que el Templo y la Jerusalén bíblica se encuentran en Ucrania y no en Palestina. Si esto no funciona, mañana podrían decir que están en los Países Bajos”.