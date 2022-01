Los líderes musulmanes se solidarizan con los rehenes y mencionan que el rabino de Colleyville es amigo de ellos

Además aclaran que el rab está activo en los esfuerzos interreligiosos y que ellos mismos han trabajado en estrecha colaboración con la sinagoga en Colleyville, para reunir a miembros de las religiones cristiana, judía e islámica en el área de Dallas-Fort Worth.

En entrevista con CNN, Univision y medios en las cercanías, entre ellos un colaborador de diariojudio: “Queremos volver a verlo lo antes posible. Solo queremos asegurarnos de que regrese con su familia”, dijeronShahzad Mahmud, expresidente del Centro Islámico de Southlake y otros líderes ahí presentes

Mahmud dijo que el rabino asiste a las festividades durante el mes de ayuno islámico de Ramadán y que trajo dulces durante el festival Eid. Dijo que el rabino y su esposa han sido amigos del Centro Islámico en Southlake desde el "primer día".

“Los conocemos personalmente, y queremos asegurarnos de que la comunidad judía sepa que los apoyamos como ellos siempre nos apoyan cuando sentimos que estamos en problemas con los delincuentes”, dijo Mahmud.

Mientras tanto El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) condena la toma de rehenes en una sinagoga de Texas, en medio de críticas por sus declaraciones anteriores sobre las sinagogas estadounidenses.

“Ninguna causa puede justificar o excusar este crimen antisemita. Nos solidarizamos con la comunidad judía”, dice el grupo en Twitter. “Rezamos para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley puedan liberar a los rehenes de manera rápida y segura”.

"We strongly condemn the hostage-taking at Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas. This latest antisemitic attack at a house of worship is an unacceptable act of evil. We stand in solidarity with the Jewish community, and we pray that law enforcement authorities are able to swiftly and safely free the hostages. No cause can justify or excuse this crime. We are in contact with local community leaders to learn more and provide any assistance that we can."

La organización también ha pedido en repetidas ocasiones la liberación de Aafia Siddiqui, encarcelada en Estados Unidos por intentar matar a militares estadounidenses. El secuestrador en Texas ha exigido su liberación. CAIR cree que está encarcelada injustamente.